Caja de compensación Los Héroes está conmemorando sus 68 años de existencia durante este mes de noviembre y decidió hacerlo en compañía de sus afiliados, ofreciendo actividades y otros beneficios.

“Es una alegría cumplir 68 años entregando beneficios sociales, que son de carácter universal, a los más de 1,1 millones de afiliados, entre trabajadores de todos los rubros y pensionados”, expresó Valeska Barrera, gerenta de Clientes, Productos y Beneficios.

Hace unos días, afiliados de Santiago pudieron disfrutar de un show en vivo y gratuito, y ahora el mismo evento será repetido, pero esta vez en Concepción, región del Bío Bío.

Este jueves 09 de noviembre, 3 mil personas podrán disfrutar de una actuación del reconocido humorista Rodrigo Villegas y de la vibrante energía de la banda La Combo Tortuga.

Este evento se llevará a cabo a las 19:30 horas en el Gimnasio Municipal de Concepción (av. General Óscar Bonilla 2700) y los usuarios de la caja pueden obtener sus entradas sin costo en el sitio web www.losheroes.cl , con un máximo de dos por persona.

Cuenta Los Héroes Prepago devuelve dinero al comprar alimentos

En el marco del aniversario, también hay otro tipo de beneficios que se idearon, uno de los cuales busca beneficiar el bolsillo de los afiliados: quienes compren alimentos con la Cuenta Los Héroes Prepago, recibirán una devolución del 50% de su dinero gastado.

La Cuenta Los Héroes Prepago no tiene costo de apertura ni mantención, no genera deuda porque no es crédito (solo se puede usar el saldo disponible), y también permite realizar compras por internet y transferir a otros bancos.

Según especifica la caja, “los afiliados podrán acceder a una devolución del 50% de sus compras en alimentos, con un tope de $15.000 al mes para trabajadores y de $20.000 para pensionados, durante noviembre”.

“Para ello, solo deben realizar sus compras en comercios físicos del rubro alimentación, pagar con Cuenta Los Héroes Prepago y accederán al beneficio, que se paga el décimo día hábil del mes siguiente en el mismo medio de pago”, detallan.

Mamografías gratuitas y más beneficios en salud

En el área de salud, Los Héroes concretó una alianza con la Fundación Arturo López Pérez (FALP) y sus clínicas móviles, para realizar mamografías sin costo a sus afiliadas mayores de 40 años a lo largo del país.

Desde 2021 se han realizado más de 5.200 exámenes de mamografías y solo este año habrá 100 días de operativos en 87 comunas. De estos, a la fecha se han realizado 2.636 atenciones en 89 días de operativos, y estas instancias continuarán durante noviembre.

Aparte de esto, con clínicas móviles se han visitado 53 comunas de 11 regiones, con 61 días de atención, para entregar servicios preventivos de oftalmología, podología clínica y otorrinolaringología.

“Los beneficios en salud, que son los más importantes que entregamos, permiten acceder a atenciones a las cuales no se tiene acceso tan fácilmente. De hecho, un 60% de los beneficios que utilizan nuestros afiliados son en salud, tanto en medicina preventiva como en farmacias”, aseguró Valeska Barrera, gerenta de Clientes, Productos y Beneficios.

“Tenemos exámenes médicos con un copago desde $0; consultas médicas desde $990, con especialidades además de medicina general; reembolsos y convenios con centros médicos, ópticas y telemedicina”, añadió.

Actividades para adultos mayores afiliados a Caja Los Héroes

Y específicamente para los pensionados, se han realizado 17 eventos temáticos con 3.550 participantes este año, con temáticas como arte, música, cultura y recreación. Además, se han desarrollado 23 paseos, con 875 adultos mayores beneficiarios.

“Lo que buscamos es entregarles esparcimiento y actividades presenciales a nuestros afiliados y afiliadas que son pensionados, quienes siempre buscan este tipo de instancias para compartir. A través de los beneficios que entrega Los Héroes, se generan estos puntos de encuentro, con sucursales que generan paseos y otras actividades sociales y de vinculación”, sostuvo Valeska Barrera.

Para conocer más sobre estos beneficios y cómo afiliarse a Caja Los Héroes, puedes ingresar a www.losheroes.cl.