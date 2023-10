Previo a ingresar a la Biblioteca Municipal de Concepción para sostener una reunión con alcaldes de la región del Bío Bío, el Presidente Gabriel Boric conversó con dirigentes del sindicato de Huachipato, que piden medidas para salvaguardar el acero chileno sobre el chino, que se vende un 40% más barato.

Al respecto, el mandatario afirmó que “no podemos quedar impávidos frente a eso, pero no todas las cosas dependen de nosotros, pero vamos a dar la pelea y debemos trabajar juntos, con ustedes, en esto”.

El dirigente dijo que como todos los que pertenecen al cordón industrial de Talcahuano están disponibles y estarían encantados de que los reciba en La Moneda.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, está siendo el canal de comunicación entre el presidente y los sindicatos, confirmando Boric que anoche conversó con la jefa comunal sobre esta materia.

En ese contexto, uno de los dirigentes dijo que Albornoz les afirmó que irían a La Moneda para abordar la crisis del acero, situación a la que reaccionó son sorpresa y risa el mandatario, indicando que “eso me lo tiene que contar a mí ella”.

La jefa comunal, que es una de las asistentes en la reunión con los 33 alcaldes, anunció que en el encuentro pedirá cierto ajuste a la estrategia para abordar la emergencia de los incendios forestales. Además indicó que pedirán impulsar un plan de desarrollo regional, ante el cierre de aserraderos, Fanalosa y la situación de Huachipato.

“Hemos tenido conversaciones con el ministro (Nicolás) Grau y los sindicatos que me mandataron para que mediara no para desarrollar no cambios cosméticos en la industria regional, sino un plan de desarrollo regional”, confirmó.

La industria del acero enfrenta una crítica situación, ante lo cual trabajadores de la planta y autoridades regionales piden salvaguardas para salvar 20 mil empleos directos e indirectos.

El problema es que los precios en los que se está tranzando el acero, no permite ni siquiera generar flujos operacionales, menos aún pagar los gastos no operacionales, y esto viene ocurriendo en los últimos 10 a 12 años.

Es preciso indicar que esta actividad forma parte de la primera gira oficial del Presidente en la región. Su primera agenda fue en Tirúa, donde inauguró un SAR.