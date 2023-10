El 16 de enero de 2020, el concejal de Cabrero, en la región del Bío Bío Luis San Martín, solicitó la autorización para participar de la capacitación “Formulación de proyectos, subvenciones y aportes municipales, líneas de financiamiento para el desarrollo de las organizaciones comunales”.

Dicha actividad se desarrolló supuestamente entre el 4 y 8 de febrero del mismo año en Arica.

Tras la aprobación del presupuesto para el viaje, San Martín debía abordar un vuelo programado para las 08:51 horas del 4 de febrero.

Por esta razón fue trasladado hasta el aeropuerto Carriel Sur por el conductor municipal Máximo Jara, quien indicó que el concejal “se encontraba en muy malas condiciones y en aparente estado de ebriedad, no obstante, insistió en que lo trasladara a tomar el avión”.

Esto se contradice con la versión del edil, quien insistió en que ese día sufrió una descompensación debido a la diabetes que padece.

Al llegar al aeropuerto, Máximo Jara decidió no retirarse enseguida. “A los 30 minutos, el concejal San Martín se devolvió y me comentó que no lo habían dejado embarcar” dijo, además solicitándole no comentar dicha situación.

Agrega que transcurridos 4 o 5 días, tuvo que ir a recogerlo al aeropuerto y llegó cerca de las 3 de la tarde. “Esperé en el interior del aeropuerto y vi a muchos pasajeros descender, sin embargo, el señor San Martín no aparecía“, aseguró.

Según la Contraloría, el hotel en donde se realizaría la capacitación no emitió facturas a nombre de la empresa que impartiría el curso MCL Ltda. Por lo que no fueron arrendadas sus instalaciones para llevar a cabo la actividad.

En resumen, no existe evidencia formal de que el concejal Luis San Martín haya realizado la capacitación, pero sí de los gastos que este efectuó.

Por lo que, según Contraloría, el concejal Luis San Martín, tiene un plazo de 30 días hábiles para devolver $1.164.887 a la Municipalidad de Cabrero.

Finalmente, la supuesta asistencia a esta capacitación implicó que el concejal faltara a la Sesión Ordinaria del concejo municipal del 7 de febrero de 2020, pero de todas formas se le pagó su dieta completa, monto que debe ser restituido a la Municipalidad de Cabrero.

Versión del concejal Luis San Martín

La autoridad alegó que, “el informe a contraloría se realizó sin que se pidiera mi versión de los hechos”.

San Martín dice haber sido víctima de discriminación, ya que “desde el año 2014 a la fecha no ha sido resuelto el caso ni devueltos los dineros respecto al viaje del alcalde a Medio Oriente por los tulipanes”.

Recordemos que fue un viaje que costó cerca de 25 millones de pesos y que, según lo indicado por Contraloría, no existen antecedentes que permitan rendir los dineros adjudicados.

El concejal San Martín indicó que “es bastante sospechoso que no hallan derivado mi caso a fiscalía y que por un viaje que no supera el millón 400 mil pesos hagan tanto show”.

Revisa el informe de Contraloría aquí