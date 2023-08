El hecho ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada de este miércoles, en la localidad de Huape, al sur de la comuna de Cañete, provincia de Arauco. Una vez en el lugar, según reveló el hermano de la víctima, los delincuentes se hicieron pasar por policías y exigieron a los moradores que se tiraran al suelo.

El hermano de la víctima, reveló que también estaba en la casa junto con su tía. Dijo que los asaltantes portaban armas hechizas y un hacha, y lo amenazaron con golpearlo en la cabeza.

“Mi hermano al momento de que ellos entraron, él -víctima- trató de controlarlos, pero ellos en el momento dispararon a quemarropa en un segundo“, reveló.

“Ellos -los delincuentes- entraron al domicilio, lo primero que dijeron que eran carabineros y que nosotros teníamos que estar en el suelo. ‘Carabineros, Carabineros! Al suelo, al suelo’ gritaron. Con las hechizas ellos me estaban provocando violencia. En este caso me querían pegar en la cabeza, pero gracias a Dios no se dio”, agregó.

El joven logró escapar por la ventana de su dormitorio y pedir ayuda, pero cuando regresó encontró a su hermano agonizando en el suelo, con una herida de bala en el pecho. “Él ni siquiera fue capaz de hablar, porque perdió sangre de un momento a otro”, dijo a Radio Bío Bío.

Los sujetos desconocidos huyeron del lugar sin llevarse nada, dejando tras de sí una escena de horror y dolor. David González tenía 30 años y era padre de un niño de 10 años, dedicado a la agricultura.

Su familia pide justicia y que se aclare este hecho, que calificaron como “muy lamentable para cualquier familia“.

La Brigada de Homicidios de Concepción, de la PDI, se encuentra investigando el caso y realizando las pericias correspondientes para dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento no hay detenidos por este nuevo homicidio en la Macrozona Sur.

Delegación presentará querella por homicidio en Cañete

La delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, confirmó que como Gobierno presentarán una querella por este crimen y descartó que se trate de un hecho de violencia rural.

“Vamos a esperar la investigación”, agregó la autoridad de Gobierno. Dresdner indicó que habría algunos antecedentes que apuntan a droga, pero no hay nada que indique que se debe a un atentado.