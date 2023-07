El Juzgado de Garantía de Concepción autorizó este martes el cambio de cárcel solicitado para Maximiliano López Hahn, imputado por el homicidio del DJ Diego Herrera, desde el penal Bío Bío a Villarrica, argumentando la defensa sobre la cercanía de su cliente -en la región de La Araucanía- con su padre y familia extendida.

Así las cosas, el imputado continuará cumpliendo prisión preventiva en Villarrica. Además, se solicitó informe a Gendarmería sobre las condiciones que el imputado cumplía la cautelar en la unidad penal de Concepción, producto de que en audiencia la defensa reclamó que estaba durmiendo en el suelo.

De acuerdo con los antecedentes, el imputado recibía visitas limitadas, ya que la mayor parte de su familia vive entre Villarrica y Pucón. La jueza Carolina Llanos recordó a las partes que “la medida no es un privilegio, sino que el derecho del imputado a recibir visitas, ya que el único derecho restringido es el de la libertad“.

Padres de DJ Diego Herrera piden reformalizar a imputado

En paralelo a la ampliación del plazo de investigación, por un período de 30 días, los padres de Diego Herrera ingresaron en el Ministerio Público un escrito a través del cual amplían la querella contra el principal imputado y piden reformalizarlo.

El abogado querellante, Ricardo Guevara, entregó los argumentos en los que basan la solicitud para recalificar de homicidio simple a calificado el delito imputado a Maximiliano López.

“Nosotros, como entendemos que aquí hubo premeditación y alevosía, nosotros entendemos que aquí no es un homicidio simple, sino un homicidio calificado. Por eso presentamos la querella para que Ministerio Público investigue eso y finalmente lo formalice por este delito que es más grave, las penas son más altas“, expuso el jurista.

Y como antecedentes de esa premeditación, detalló el abogado Guevara, entregaron a la Fiscalía copias de los intercambios en las redes sociales entre López Hahn, amigos e incluso familiares, donde se apreciarían las intenciones del hoy detenido de agredir a Diego Herrera.

“Hay conversaciones de las redes sociales del imputado, respecto a los cuales queda claramente de manifiesto que él siempre tuvo la intención de agredir a Diego. Él lo estuvo buscando, sus amigos sabían todo su entorno, sabía que le quería pegar“, agregó.

“No existen antecedentes”

Esta animadversión hacia el DJ habría sido detonada por la relación de este último con la ex polola de López Hahn. Aunque para el abogado defensor, Hans Laurie, nada de lo denunciado es efectivo y por eso los cargos que hasta ahora mantiene el Ministerio Público.

“Se ha tendido a querer imponer aquella idea, aquella teoría solo por parte de los querellantes, no así por el Ministerio Público; quien ha analizado los antecedentes objetivamente, no de una manera subjetiva. Y objetivamente no existen antecedentes que den cuenta de una premeditación, planificación, de lo ocurrido aquella noche“, dijo.

Recordemos que en un informe con fecha 1 de junio, Gendarmería rechazó la medida de traslado del imputado debido a la sobrepoblación en el penal de La Araucanía.