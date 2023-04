El conductor del minibus que transportaba estudiantes y que fue atacado por un grupo armado esta mañana en el sector de Antiquina en Cañete, relató que en el móvil iban más de 20 menores, los que resultaron ilesos pero conmocionados por lo ocurrido.

El hombre informó que el ataque ocurrió a las 7:20 horas de este jueves en la Ruta P72, entre Tirúa y Cañete, donde se encontró con un gran número de sujetos que portaban armas y realizaban tiros al aire.

En ese contexto es que los impactos cayeron en el parabrisas y parachoques del móvil. “Se ve un orificio como de un revólver”, indicó.

“Los vi de lejos, a 200 metros vi a las personas y frené e iba a quedar a 80 o 60 metros de ellos. De ahí se acercaron hacia la máquina y nos hicieron pasar rápido porque me imagino que no era la máquina que estaban esperando o no nos quisieron quemar la máquina”, relató el afectado.

Según detalló en el minibus iban 22 estudiantes, los que no resultaron lesionados, pero sí quedaron conmocionados por lo que les tocó vivir. “Estamos todos bien”, reforzó.

Tras lo ocurrido, el conductor llegó a la Comisaría de Cañete para interponer la denuncia correspondiente.

Revisa la entrevista a continuación: