Uno de los investigados por el homicidio del carabinero Daniel Palma, hecho registrado tras una fiscalización en Santiago, deberá ingresar a la cárcel para cumplir una condena pendiente por infracción a la ley de armas.

Se trata de Luis Lugo Machado, quien tenía una condena pendiente del año 2022 por delitos cometidos en la comuna de Penco, en la región del Bío Bío, donde fue sentenciado a 3 años y un día. Causa que se originó tras ser sorprendido con una arma de fuego modificada.

Sobre esa causa, este martes se realizó en el Juzgado de Garantía de Concepción una audiencia donde la Fiscalía pedía revocar la pena sustitutiva que se había aplicado en primera instancia en contra del ciudadano venezolano, consistente en la firma quincenal.

Requerimiento que acogió la jueza Claudia Castillo aseverando que no las acciones del condenado muestra que “no hay predisposición al cumplimiento, no hay cumplimiento del objetivo del plan (de la pena sustitutiva) y durante el cumplimiento se ve involucrado en un hecho de gravedad”.

Según se informó en la sala, el 8 de marzo de este año, Luis Lugo Machado se comunicó con Gendarmería para dar a conocer que cambiaría su domicilio a Santiago, debido a la llegada de un primo desde Venezuela; sin embargo, nunca se informó la dirección exacta del domicilio.

Además cambió, en al menos 4 oportunidades, su número de teléfono y la dirección que figura legalmente en la justicia sigue siendo una de Penco. Tampoco tiene trabajo conocido y menos asistió a las asesorías que se le ordenó para mantener vigente la medida sustitutiva.

El fiscal Jorge Lorca indicó que la solicitud de revocar el beneficio carcelario fue porque no se cumplió la reinserción social, el condenado no tenía domicilio conocido, no se presentó con su delegado ni para recibir capacitación y no reportó haber encontrado un trabajo.

“Todas esas circunstancias, además de verse involucrado en un hecho de las características y que actualmente le imputan, al ser principal blanco de una investigación grave, hicieron mérito para que el tribunal decretara el quebrantamiento (de la libertad vigilada)”, explicó el persecutor.

Añadió que la nueva causa por la que está siendo investigado evidencia que “no tiene la voluntad de reinsertarse socialmente… él tenía cuatro condiciones esenciales que cumplir y no cumplió ninguna”.

Desde la Defensoría Penal Pública, la abogada Evelyn Monsalves, se opuso a lo solicitado por la fiscalía, apostando por mantener la pena sustitutiva, ya que -según indicó- no había pruebas para suponer un “quebrantamiento” de sentencia.

Con esta resolución de la justicia, el acusado deberá ingresar a un recinto penitenciario para que cumpla de manera efectiva la sentencia. Todo esto en paralelo mientras se desarrolla la investigación en su contra por el crimen del suboficial mayor.

En efecto, Lugo debería ingresar a un penal de la región Metropolitana, considerando que este jueves se realizará la audiencia de formalización de cargos por el homicidio del carabinero.