Cientos de apoderados hicieron filas e incluso pasaron la noche afuera de diferentes colegios del Gran Concepción para intentar obtener una matrícula para sus hijos. Los padres calificaron de “humillante” la situación, mientras que desde la RedCol se sumaron a las críticas del Sistema de Admisión Escolar.

Las largas filas afuera de los colegios se repitieron en distintos puntos del Gran Concepción, incluso algunos apoderados llegaron el pasado 1 de enero a los establecimientos educacionales en búsqueda de una matrícula para sus hijos e hijas.

En el caso del Colegio Adventista de Talcahuano, los apoderados pudieron pasar la noche al interior del recinto educacional, relató una apoderada al matinal Nuestra Casa de Canal 9.

Se trata de apoderados que tras postular al Sistema de Admisión Escolar no cuentan con matrícula para sus hijos e hijas o bien no quedaron en el establecimiento que esperaban. Pero la larga fila no les asegura un cupo en el establecimiento, solo se inscribieron en la lista.

Críticas al Sistema de Admisión Escolar

Desde la Red de Colegios Particulares Subvencionados de la región del Bío Bío, se sumaron a las críticas al Sistema de Admisión Escolar, su presidente Andrés Cárter, señaló que el sistema es impersonal y no le da una respuesta adecuada a los apoderados que desean elegir donde educar a sus hijos e hijas.

Agregó que se debe revisar este sistema y que hay hermanos que quedan seleccionados en diferentes recintos educacionales.

Mientras que la delegada presidencial, Daniela Dresdner, lamentó la situación y señaló que el proceso aún está en curso, destacando que están dispuestos a realizar mejoras.

Según la autoridad, el sistema entrega justicia y equidad a la postulación a los diferentes establecimientos educacionales.