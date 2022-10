La delegada Presidencial Regional, Daniela Dresdner, confirmó -sin dar nombres y tampoco detalles- que autoridades en la región del Bío Bío han recibido amenazas.

Consultado el Delegado de Arauco, Humberto Toro, bajó el perfil a lo que calificó como una “molestia” por parte de quienes buscan entorpecer el trabajo.

Las autoridades en la región del Bío Bío están atentas a los hechos de violencia que están ocurriendo en la zona, en específico en la provincia de Arauco en medio del Estado de Excepción y además en las zonas urbanas donde la delincuencia se manifiesta en diferentes formas de cometer ilícitos, desde el comercio ilegal, hasta los portonazos y encerronas.

Fue en el contexto de consultas respecto a la ley de robo de madera en que el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, se refirió a la amenazas que recibió personal de Forestal Arauco en medio de un operativo por robo de madera y además de las contantes amenazas que reciben los funcionarios de Carabineros.

Por lo mismo, se le consultó al delegado sobre si ha recibido denuncias e intentó bajar el perfil a estos hechos y dijo que siempre hay personas que se “molestan” por el trabajo que realizan diversas autoridades y las policías, evitando hablar de amenazas directas.

“Siempre todos estamos propensos, digamos, a algún tipo de molestia y enojo por las cosas que hacemos en la provincia de Arauco. Siempre hay alguien molesto y la gente se molesta por lo que estamos haciendo. La tarea que me ha encomendado el Gobierno es enfrentar de manera franca y clara los temas que suceden en la provincia de Arauco, y hemos sido claros en denunciar el robo de la madera, hemos sido claro para decir que aquí hay empresarios del ilícito”, expuso.

Sin embargo, la delegada Presidencial Regional, Daniela Dresdner, sin entrar en detalles y evitando entregar nombres de autoridades o reparticiones públicas, confirmó que las amenazas existen y que estas deben ser denunciadas a las entidades pertinentes.

Además, agregó que “acá no hay nadie que pueda impedir que una autoridad haga su trabajo y eso es algo que no vamos a dejar que ocurra. Insisto, esto es algo que yo no voy a divulgar; cada autoridad podrá generar alguna declaración si sí lo desea, sin embargo, si decir que esto es algo que no se puede permitir”.

Cabe recordar, que hace unos meses un concejal por Cañete denunció que fue amenazado por grupos radicales que le exigían abandonar su hogar en las cercanías de Cayucupil y que la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, también denunció esta situación, en esa oportunidad, la que se habría concretado por denuncias relacionadas al tráfico de drogas.