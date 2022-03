Momentos complejos enfrentan decenas de centros de diálisis, debido a que Fonasa mantiene impagas las prestaciones de todo enero y febrero, lo que aseguran pone en riesgo la continuidad de sus operaciones y también la vida de los pacientes.

El retraso en los pagos a las 160 entidades acreditadas a nivel nacional para prestar el servicio de diálisis de 23 mil pacientes en diálisis, se produce porque la Contraloría no ha tomado razón de los contratos de la nueva licitación a que se llamó el año pasado para dar continuidad a estas prestaciones.

En la región del Bío Bío son 14 los centros afectados con esta situación, los que se ubican en Penco, Tomé, Chiguayante, Concepción, San Pedro, Coronel, Lota, Arauco, Talcahuano, Hualpén y Cañete.

Williams Neilson, director de Saludial, uno de los establecimientos privados más grandes de la zona, con 330 pacientes actualmente, señala que enfrentan momentos críticos pues ya se endeudaron para cubrir enero y febrero, y no pueden hacer derivaciones, pues todos están a tope.

El aporte de Fonasa por cada paciente en diálisis es de cerca de 800 mil pesos mensuales, por lo que sólo en este centro penquista lo adeudado por dos meses sobrepasa los 500 millones de pesos.

Otro de los afectados es la sociedad San José, que cuenta con centros en Chillán y Cabrero, cada uno con un centenar de pacientes. No sólo no les han pagado desde diciembre, ya que Fonasa tiene con ellos deudas de arrastre desde el año 2002.

Su representante legal, Jenny Erazo, afirma que si esto no se soluciona, terminarán siendo absorbidos por grandes firmas que cuentan con decenas de locales en el país y el extranjero.

Desde la dirección zonal de Fonasa no hubo una respuesta a estas denuncias por tratarse de un tema de alcance nacional, sin embargo, se indicó que efectivamente mientras la Contraloría no tome razón de los contratos de la nueva licitación, no se puede hacer ningún tipo de adelanto del pago de las prestaciones.