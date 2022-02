Tras la agresión de un conductor de una camioneta roja hacia otro vehículo, Radio Bío Bío Concepción logró registrar la versión de los hechos de quien rompió las ventanas del automóvil blanco en Coronel, región del Bío Bío.

Recordemos que durante la mañana de este viernes, un video recibido por La Radio exponía a un alterado conductor que bajó de su camioneta roja, y se dirigió a romper los vidrios de un vehículo blanco en la Ruta 160, presuntamente porque no lo dejaron adelantar.

“Son 30 segundos en los que aparezco solamente yo, pero no aparece todo el suceso”, indicó el conductor antes de ser trasladado por Carabineros hasta la subcomisaría de Lagunillas en la misma comuna.

En medio del atochamiento vehicular a la altura del kilómetro 160, el consultado prosiguió: “Los hechos ocurrieron por el taco que teníamos y con la poca velocidad en que avanzábamos, yo intenté adelantar por un espacio, y el tipo muy loco intentó agredir a todas las personas que pasaban con su vehículo por el costado, les echaba el auto encima”

“A mí me echó el vehículo tres veces encima y me amenazó con un arma de fuego, la cual Carabineros tiene en su poder en estos momentos (…)Con la adrenalina me pasé de listo y le quebré los vidrios, pero el tipo me amenazó y amenazó a todo el equipo de mi vehículo, que son 5 personas”.

“Nos apuntó y cuando empezaron a grabar él guardó su arma”. Indicó además que quien habría amenazado con arma de fuego es trabajador de la empresa Arauco, según vio el hombre en el casco del otro. Acusó haber recibido amenazas del hombre del tipo “te voy a cagar”.

“No hay motivo para agredir a otra persona echándole el auto encima”, finalizó el conductor que rompió los vidrios del otro vehículo, y quien acusó que dicho conductor portaba un arma de fuego, con la que los amenazó, vociferando amenazas.

Consultado por el arma que el conductor de la camioneta con los vidrios destruidos habría tenido, el teniente Edgar Martínez de Carabineros aseguró que “esto es materia de investigación, se dará cuenta al Ministerio Público quien dispondrá las diligencias pertinentes”

Sin embargo, según antecedentes entregados por Radio Bío Bío, efectivamente dicho conductor, señalado como trabajador de la empresa Arauco, sí llevaba un elemento compatible con una pistola, que se trataría de un aparato de aire comprimido, no un arma de fuego.

Ambos involucrados fueron trasladados a la Subcomisaría de Lagunillas de Coronel para que entreguen declaraciones de lo sucedido.