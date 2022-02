La mañana de este viernes en la Ruta 160 en Coronel, región del Bío Bío, un video registró a un alterado conductor que bajó de su máquina y destrozó los vidrios de una camioneta que le antecedía.

Los hechos tuvieron lugar específicamente a la altura del kilómetro 16, en la pista que conecta las comunas de San Pedro con Coronel. De acuerdo a la información recabada por Radio Bío Bío, esta vez el conductor de dicho vehículo que terminó con las ventanas posteriores rotas, entregó sus declaraciones.

Según sus palabras, reconoció que ejerció las maniobras de cerrar el paso por el espacio no habilitado por el que los vehículos pretendían adelantar, también admitió haberle mostrado el arma de aire comprimido al conductor que “se pasó de listo” y con un elemento contundente arremetió contra el vehículo blanco.

También narró un episodio hasta ahora no conocido, que corresponde a que el mismo conductor de la camioneta blanca le pinchó los neumáticos a la roja, en medio de este altercado.

“Cuando me estaba pegando, yo en la mochila tenía una pistola de are comprimido, se la mostré, y en eso sale corriendo, porque el video lo tomaron después de un buen rato, por suerte los vidrios no se rompían pero el tipo les siguió pegando”.

Después de dicho episodio, el conductor de la camioneta roja, según narra el que lo antecedía, intentó huir y no entregarle su nombre para pedir la presencia policial. Fue en ese momento que quien terminó con los vidrios rotos le rompió con una cortaplumas un neumático al vehículo rojo “para que no se me arrancara”, señaló.

Según información a la que pudo acceder BioBioChile, el conductor de la camioneta roja que se dirigía al proyecto MAPA, es un trabajador subcontratista (es decir, el contratista de un contratista de la empresa Arauco) del rubro telecomunicaciones-fibra óptica. “Por ahora tiene terminantemente prohibido el ingreso al proyecto (se reserva el derecho de admisión) y a la espera de que el emisor del contrato, que lleva la relación directa, tome las medidas correspondientes”, expresó la compañía.

Puedes ver el video a continuación.