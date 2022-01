Mauricio Leiva, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, se refirió al conflicto que la firma tiene con transportistas forestales, quienes han bloqueado los accesos al complejo Horcones de la forestal, en especifico el proyecto MAPA, exigiendo que se les retire dos dispositivos que deben utilizar en sus vehículos.

En conversación con Radio Bío Bío, Leiva indicó que “desde la mañana de ayer estamos sufriendo un bloqueo en todos los accesos al complejo Horcones, esto quiere decir, a la planta celulosa, a las instalaciones industriales y también al proyecto MAPA”.

En ese sentido, sostuvo que la situación “nos parece, de todas maneras, injustificada. Nuestra forma de resolver normalmente los distintos temas es a través del diálogo y no a través de la acciones de fuerza que en estos momentos nos tiene bloqueados”.

Consultado por los dispositivos que desataron el conflicto, acotó que “esta tecnología se usa en la empresa minera, en el trasnporte de combustible y en distintos países”.

“Hay dos tecnologías que nosotros hemos incorporado, considerando que para nosotros la seguridad como compañía es nuestro primer valor”. Es una tecnología que ya está funcionando y que es una pequeña camarita dentro de la cabina, y que permite identificar cuando el parpadeo puede ser más largo que un parpadeo habitula que tiene una persona”, explicó.

Asimismo, añadió que “por otro lado, se instaló una especie de alcotest, donde el conductor tiene que soplar previo a echar a andar la máquina”.

“Todas las medidas que estamos tomando están asociadas a mejorar la seguridad de las personas, mejorar la seguridad de la comunidad, reducir los contagios y aquí ciertamente no hay nada nuevo ni vetado para discutir”, sentenció.

Situación lamentable

Por su parte, un trabajador del proyecto MAPA aseveró que “es lamentable la situación que están viviendo los trabajadores transportistas”.

“Lamentablemente, nosotros somos ajenos a los problemas, pero igual estamos involucrados en cierta forma”, agregó.

En esa línea, el trabajador expuso que “aquí hay un problema grave que no han considerado; llevamos más de cuatro horas arriba de los buses, imagínense con la porpagación de pandemia que existe, donde no tenemos servicios básicos, no tenemos baños, no tenemos agua potable (…) Estamos en una situación extrema”.

“No sé cómo la celulosa Arauco o las empresas contratistas no pueden tomar una decisión de por último enviarnos para nuestros hogares, es esa la gran dificultad que tenemos nosotros en estos momentos”, manifestó.

