En cuarentena por dar positivo a coronavirus se encuentra el alcalde de Hualpén Miguel Rivera.

Según informaron desde el municipio a Radio Bío Bío, no se sabe dónde se pudo contagiar, ya que no ha sabido de familiares o colaboradores que estén con covid-19. También a través de un exámen el día sábado se confirmó que no se trataría de la variante Delta.

El alcalde tiene las dos dosis de vacuna contra el coronavirus y esta semana le correspondía la de refuerzo.

Todos en su equipo cercano arrojaron negativo a los pcr correspondientes, sin embargo agregaron desde la casa edilicia que se repetirán el examen, sobre todo su equipo cercano y las personas con las que estuvo en contacto.

El alcalde, quien es asintomático, se dio cuenta del contagio porque periódicamente se realiza exámenes, en atención a la gran cantidad de personas con las que se reúne.

Finalmente desde el municipio manifestaron que nuevamente se realizará una búsqueda activa de casos, se realizará la sanitización de espacios comunes y que continuarán con el proceso de vacunación entre los funcionarios.

Los servicios municipales continuará trabajando con normalidad.