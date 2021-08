Un cuantioso robo de computadores afectó al Instituto de Capacitación y Desarrollo Icade en Los Ángeles, en la región del Bío Bío. Fue avaluado en 6 millones de pesos.

Desconocidos llegaron durante la madrugada del jueves hasta las dependencias ubicadas en calle O’Higgins 292, donde ingresaron rompiendo una reja metálica y el vidrio de una puerta, logrando así llevarse consigo 14 computadores, entre portátiles y All in One, además de una caja fuerte.

Así lo confirmó la propietaria del instituto, Vilma Benavente, quién destacó que los computadores mantienen información del recinto educacional, de los profesores y estudiantes.

La directora llamó a la población a evitar comprar computadores de dudosa procedencia e interpuso la denuncia ante Carabineros.