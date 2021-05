La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la internación en un hogar del Sename del adolescente detenido hace 10 días en Cañete, en poder de armamento, municiones, un chaleco antibalas y hasta una placa policial robada.

El tribunal de alzada confirmó así el arresto domiciliario otorgado por el Juzgado de Garantía, rechazando la solicitud del abogado de la Intendencia, Enrique Hernández, quien pedía la internación provisoria por la gravedad de los delitos imputados.

La resolución fue cuestionada por el coordinador regional de la Macrozona, Roberto Coloma, criticando que la Fiscalía no apelara y además que los ministros no consideraran al imputado como un peligro para la sociedad, no obstante la gravedad de los delitos imputados y que podrían estar relacionados con la violencia que se vive en Arauco.

La Defensoría Penal recordó que en este caso se está frente a un menor de edad como imputado, para el cual se aplica la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, subrayando el defensor Pedro Aguilera que esas normas fueron aplicadas por los jueces de Cañete y de la Corte de Apelaciones.

El fallo del tribunal de alzada fue con voto dividido, apoyando el ministro Rafael Andrade la solicitud de la Intendencia de aplicar la privación de libertad del adolescente en el Centro del Sename en Coronel.