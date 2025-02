Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se reunirá con los propietarios del terreno donde se encuentra la megatoma de San Antonio con el fin de buscar una solución alternativa al desalojo previsto para el jueves. La ocupación, que inició en 2019, alberga a cerca de 10 mil personas en 4 mil familias, con un alto porcentaje en vulnerabilidad social según un catastro del Minvu. Las autoridades han intensificado esfuerzos para evitar el desalojo, considerando la conformación de cooperativas como una salida viable. A pesar de avances en este proceso, la inmobiliaria propietaria del terreno no ha recibido información concreta sobre una posible compra de los terrenos. El diputado Luis Cuello insta a evitar el desalojo, mientras que la presidenta de una agrupación vecinal señala disposición para colaborar pero también para luchar si no hay acuerdo en la reunión de este lunes. Aún no hay una cifra oficial para la tasación del terreno, pero se especula un valor de 45 mil millones de pesos por las 256 hectáreas. La reunión será clave para definir el futuro de los ocupantes y si se concretará la compra de los terrenos como alternativa al desalojo.