A una ejecución podría corresponder la causa de muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de la ruta 68 en la Avenida Santos Ossa de la comuna de Valparaíso.

A raíz del hallazgo, las acciones han estado centradas en clarificar la dinámica de los hechos que dieron muerte al hombre que aún no ha sido identificado.

Pero no solo eso, sino que también de averiguar si el hecho tiene relación o no con una denuncia de presunta desgracia, ingresada el 11 de junio de este año, por un hombre de nacionalidad venezolana del que aún no se sabe paradero.

Dentro de las primeras hipótesis, según lo señalado por José Uribe, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, la muerte de esta persona puede tratarse de una ejecución.

Según determinó la PDI, las osamentas corresponden a un hombre que tenía entre 20 y 30 años de edad.

Además, el cadáver tiene una data de muerte de hasta cinco meses.

Así lo indicó Flavio Espinoza, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, quien detalló el estado del cuerpo.

Respecto a la ola de homicidios en el país y los hechos delictivos ocurridos en la región, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, manifestó que hay que debatir los efectos que tiene el déficit policial en la región, entre otras materias.

Ahora es el Servicio Médico Legal que se encuentra realizando las diligencias correspondientes en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la PDI para reconocer el cadáver, identificar la dinámica de los hechos y ver también si tiene relación con la denuncia de presunta desgracia.