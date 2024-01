Diversos fueron los registros que se viralizaron y que mostraban a personas, principalmente niños, usando como piscina pública la pileta del Monumento a Alberto Larraguibel, por ello desde la Municipalidad de Viña del Mar decidieron vaciar el agua para “evitar riesgos de accidentes”.

La alerta sobre esta situación la realizó el 9 de enero, el concejal Sandro Puebla en una sesión del Concejo Municipal, donde indicó que el lugar “era un caldo de cultivo para virus. El lunes uno va y esa agua está espesa, le va a hacer mal a los niños que se bañan ahí, vamos a tener problemas, hay gente que puede sufrir una fractura”.

Por ello, solicitó a la alcaldesa Macarena Ripamonti cerrar el perímetro, tanto para cuidar a las personas como al monumento.

Luego de eso se comenzaron a viralizar en redes sociales registros de niños bañándose en la pileta, emplazada a escasos metros del borde costero. Al riesgo de posibles accidentes por la aglomeración se sumaba la amenaza sanitaria.

Vacían pileta para evitar riesgos

Ante eso, el municipio, a través de la Dirección de Operaciones y Servicios, tomó la determinación de vaciar el agua de la pileta.

Según explicaron mediante un comunicado, esto es para “evitar riesgos de accidentes, como caídas, electrocución, así como también evitar un daño a las bombas de impulsión de agua”.

Pero no es lo único, anunciaron que tomarán la misma medida con otra pileta del borde costero que también ha sido utilizada para el baño.

“Estas medidas han sido consultadas a la Seremi de Salud y cuentan con el total respaldo de estas determinaciones en función del resguardo de todas las personas”, añadieron desde la Dirección de Operaciones y Servicios.

El denunciante, el concejal Puebla, indicó a BioBioChile que “me reuní con la alcaldesa después de mi intervención en sesión de Concejo y me entregó todo su respaldo para mis solicitudes, primero para que no sea mal usado este conjunto escultórico se ‘secó’ la pileta de agua”.

En paralelo, anunció, “junto a paisajistas externos o internos trabajemos el proyecto, ya que estoy en conversaciones con la Dirección de Monumentos Militares de Chile, además la administración municipal se comprometió a una mayor ronda del Departamento de Seguridad Ciudadana y lo comprobé este fin de semana”.

También trabajarán en un homenaje junto al administrador municipal para este 5 de febrero, día en que se conmemora el 75 aniversario del récord mundial de Alberto Larraguibel.