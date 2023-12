Durante la madrugada de este miércoles se produjo un incendio en el popular local WE ON, ubicado en Avenida Ecuador de Valparaíso. El fuego se inició en el interior del establecimiento, que se encontraba cerrado al público desde el sábado.

El dueño del local, Romilio Briones Torres, relató que recibió una llamada de los locatarios vecinos, quienes le avisaron que su negocio se estaba quemando y que los bomberos querían abrir la puerta.

“Yo le dije que lo hagan al tiro nomás, bajé al tiro. Me levanté y vine. Uno de mis trabajadores abrió la puerta y gracias a Dios Bomberos se pudieron meter al local y apagarlo“, contó.

Briones dijo que no sabe con certeza qué causó el incendio, pero que sospecha que pudo ser un problema eléctrico. “Hay que averiguarlo porque en realidad, no sabemos. Yo pensé que habían tirado alguna cuestión incendiaria al local, pero veo que no, que es de dentro del local”, afirmó.

El propietario del local de juegos electrónicos estimó que los daños fueron considerables, tanto por la acción del fuego como por la del agua lanzada por los equipos de emergencia. “Se ve harto daño. Lo otro es el calor que se generó adentro; se quemaron las teles, todo lo que había, cables se derritieron, sillas que también son plásticas“, detalló.

Briones aclaró que su negocio no funciona con cocina, por lo que descartó que el incendio se haya originado por algún descuido en ese sentido. “No, no tengo cocina, no tengo patente de cocina, así que no puede ser eso”, aseguró.

El dueño del local dijo que lo que queda ahora es revisar, evaluar los daños y averiguar por dónde partió el fuego.