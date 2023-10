Este viernes 13 de octubre recaló en el Terminal Pacífico Sur de Valparaíso el primero de los 56 cruceros que llegarán hasta las región de Valparaíso en la temporada 2023 – 2024.

Se trata de la nave MS Fram, perteneciente a la línea Hurtigruten, el que está en ruta a la Patagonia y a la Península Antártica. A dicha nave, le seguirán este mes otras 6, entre ellos: Roald Amundsen en una recalada doble junto al Viking Octantis este próximo martes 17 de octubre y el crucero Silver Cloud.

Según informó la Empresa Portuaria de Valparaíso para esta temporada de cruceros 2023 – 2024, de los 56 cruceros que llegarán a la región, 35 de ellos serán en la ciudad puerto.

Esto se traduce en que el 63% de las naves de pasajeros que se prevén para la región llegarán a la comuna de Valparaíso, territorio donde se estima el arribo de cerca 52.000 turistas, alrededor de 32.000 de ellos realizarán sus operaciones de embarco o desembarco en TPS.

El gerente general subrogante de EPV y vicepresidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur, Juan Marcos Mansilla, precisó que en diciembre se espera una recalada triple. Eso significará la llegada de aproximadamente 8.000 turistas, lo que generará movimiento en los distintos gremios económicos de la comuna.

Evelyn Henríquez, presidenta de la Organización Chilesertur y past president de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, aseguró que el gremio hotelero tiene una expectativa en torno a la ocupación de al menos el 70% y en la temporada alta se espera la totalidad de las piezas ocupadas.

Misma línea manifestada por el presidente Cámara Regional del Comercio Valparaíso, Javier Torrejón, quién recalcó su preocupación en torno a la seguridad.

Consultado precisamente por materias de seguridad, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, apuntó a un plan especial en términos turísticos gestionado por las instituciones policiales. Asimismo, remarcó lo importante que sería para la ciudad porteña un “muelle de cruceros”.

Los seis meses que durará el periodo de cruceros 2023 – 2024 tendrán como protagonistas a algunas de las principales líneas de cruceros del mundo, como Celebrity Cruises, Royal Caribbean, Silversea Cruises, Carnival Cruises, Costa Crociere, Hurtigruten, TUI Cruises y The World – Residence of the Sea.