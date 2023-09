El hombre acusado de agredir con una honda a un perro en la estación de servicio en Villa Alemana, en la región de Valparaíso, entregó su versión de lo ocurrido, pidió disculpa y aseveró que le “gustan los animales”.

El hecho ocurrió cerca de las 01:30 horas en la madrugada del sábado en dependencias de una Copec, emplazada en Avenida Valparaíso, hasta donde llegó el sujeto y comenzó a atacar al animal.

Caso de maltrato animal que fue grabado por uno de los trabajadores y repudiado por la empresa de combustible. La acción además generó una serie de manifestaciones al exterior de la vivienda del acusado, donde los participantes dejaron diversos rayados en contra el de hombre.

Hombre entrega su versión de lo ocurrido

A días de lo ocurrido, el implicado, Gastón Ojeda, grabó un video para dar su versión de los hechos y pedir disculpas.

“Yo vivo al lado de la Copec y esta situación de los ladridos de los perros es de todas las noches y me cuesta mucho conciliar el sueño. Tuve una semana terrible y lamentablemente me acosté y no podía (dormir)… los perros ladraban, ladraban”, comenzó explicando.

Según relató en varias oportunidades ha hablado con los bomberos para pedirles que “por favor, echen a los perros, pero me dicen que llegan solos, que no los pueden echar”.

Ojeda reconoció que en dicha madrugada “bajé muy enojado para pedir, por favor, que los ahuyentaran y nadie me hacía caso a mi solicitud. Yo tomé una mala decisión de lanzar una piedra con una honda a uno de los perros”.

“Me siento profundamente arrepentido por lo que ocurrió. Yo tengo un perro que es de fundación y dos gatos que también son de fundación, la gente que me conoce sabe que me gustan los animales y tomé una muy mala decisión”, añadió.

El hombre aprovechó la instancia para pedir perdón a los bomberos del servicentro, a los vecinos, a la comunidad, a su hijo y pareja.

“No tengo justificación, me siento profundamente arrepentido. La he pasado mal yo y mi entorno. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias del juicio que se llevó a cabo”, insistió y agregó que espera que la gente lo entienda ya que “al no dormir reiteradamente y despertarme con ruido, al final me alteró”.

Para finalizar dijo que busca resarcir lo ocurrido y que podría trabajar en alguna fundación.

