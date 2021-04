Un joven de 18 años permanece internado con riesgo vital en la UCI del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar hace un mes tras contagiarse de covid-19. Su familia teme que debido a su condición lo desconecten del respirador mecánico.

Luis, un joven de 18 años de Viña del Mar se mantiene hace un mes internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gustavo Fricke, intubado con respirador mecánico y con sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), una máquina extracorpórea para oxigenar su sangre debido a las complicaciones derivadas tras contagiarse con covid-19.

José Venegas, su padre, explicó que se mantiene en estado crítico y sin evolución con una neumonía que no da tregua. Relata que su hijo contrajo el virus luego de un viaje a La Serena a fines de febrero. El personal médico le dijo que el pronóstico es negativo debido a su obesidad.

Sin poder visitarlo, el único momento del día en el que la familia tiene información sobre el estado de salud de su hijo es llamando por teléfono en las tardes.

Temen que debido al tiempo transcurrido en la misma condición, el personal médico del hospital decida desconectarlo de los equipos que lo mantienen con vida.

“Que te digan ‘oye sabis que si los pulmones del Luis no están funcionando es porque a lo mejor no quiere vivir más o no puede vivir más’, es como decir, ‘papito, cachai en la que estamos, desconectémoslo nomas’, así yo lo siento, no me lo dicen directo, pero eso es, creo que para allá me están empujando, entonces si en este momento el pulmón de Luis tiene que funcionar, es porque necesita tiempo para recuperarse y ese el tiempo que nosotros queremos rescatar (sic)”, sostuvo.

Consultado sobre este caso, el seremi de Salud de la región de Valparaíso, Georg Hübner, señaló que toda acción médica tiene protocolos clínicos establecidos de acuerdo a la evolución de los pacientes y determinados por el personal de las UCI.

“Cuando se siguen los protocolos establecidos, de acuerdo a los protocolos clínicos, es lo que nos da la garantía de que las acciones se hacen de manera adecuada, siempre pensando en el beneficio del usuario, por lo cual, en el caso particular, yo tengo la plena certeza y la plena claridad de que los equipos que están trabajando en los distintos hospitales en nuestra región están dando nuestro máximo esfuerzo para seguir salvando vidas”,

Desde el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar señalaron a través de un comunicado que Luis “se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular, con pronóstico reservado. Tanto su diagnóstico como su tratamiento, están siendo compartidos permanentemente con su familia, y son reservados en el marco de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes”.

Agregaron que “los equipos de salud están altamente comprometidos con su atención, se encuentran realizando todos los esfuerzos terapéuticos necesarios para mejorar la condición de salud del paciente, entregando atención clínica intensiva y de especialidad”.

José Venegas, el padre de Luis, indicó que están a la espera que se desarrollen otros procedimientos médicos como una traqueotomía. Pide paciencia hasta que sus pulmones evolucionen favorablemente.