El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, expresó que se siente confiado de las nuevas decisiones que está tomando el Gobierno, en específico, con el Decreto Supremo (DS) que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte.

En entrevista con Radio Bio Bio, Carvajal explicó que hace años la región está en una situación migratoria desbordada, y eso mismo, provoca consecuencias negativas en la calidad de vida de los vecinos.

No sólo eso, también expuso a un país que no estuvo preparado.

“Nosotros hemos estando esperando hace mucho tiempo que se vayan tomando definiciones, y una de las cosas que nos parece importante, es que el Gobierno de Gabriel Boric haya tomado una decisión que es sumamente significativa”, manifestó el gobernador.

Hasta la fecha, sólo contaban con el Decreto 65 que permitía un acompañamiento de las Fuerzas Armadas a Carabineros, pero concretamente, no tiene ningún impacto.

“Lo que está haciendo Chile es disponer de personal de Ejército en su frontera. En cualquier otro lugar del mundo pudiese ser una complicación entre ambos países. Sin duda que esta oportunidad es un apoyo necesario. Es importante y se está generando frente a un control y a una frontera que no tenía posibilidades de poder tener claridad quiénes ingresaban a su país”, señaló.

“No hay día que no recibamos preocupación de vecinos”

La autoridad del norte también se refirió a la sensación diaria que sienten los habitantes de la zona.

“No hay día que no recibamos la preocupación de los dirigentes sociales. No hay día que no recibamos la preocupación de los vecinos. Y no hay día en que no estamos pensando en cómo el Estado responde frente a estas situaciones”.

Agregó:

“Hoy día, creo que hay algo que destacar: el Gobierno respondió”.

José Miguel Carvajal viajará a Colchane mañana para acompañar a la ministra Carolina Tohá que visitará la zona. El objetivo a partir de este lunes será la puesta en marcha del proceso que desplegará militares para que resguarden las fronteras.

La meta es evitar que migrantes ingresen a la zona con tráfico de armas y drogas. Además de controlar la situación migratoria.