Una trabajadora de Doggis denunció haber sido agredida por cuatro guardias en el Mall Plaza Iquique, en la región de Tarapacá. Según indicó, todo se originó tras acusar condiciones insalubres en el local.

Desde la empresa lamentaron los hechos e indicaron que hay una investigación en curso para esclarecer lo ocurrido. De igual forma, precisaron que las guardias del recinto igual resultaron heridas. “Este tipo de incidentes no son tolerados”, enfatizaron.

En el registro dado a conocer en las últimas horas, se ve a la joven con heridas en el rostro mientras explica lo ocurrido y clientes increpan al resto de los trabajadores.

“El guardia me pegó combos”, dijo la joven. ¿Por qué? le preguntaron y ella respondió: “Porque estoy denunciando la norma insalubre, la manipulación de alimentos, porque no hay sanidad. Yo denuncié que acá no hay sanidad”, es parte del relato de la trabajadora.

A través de su cuenta de Facebook, la afectada precisó que “fui agredida por unos guardias de seguridad, tres mujeres y un hombre, dentro del Doggis”. “Me golpearon hasta más no poder”, agregó.

En la publicación, donde además pide que la ayuden a recopilar videos de prueba, adjuntó una foto que evidencia cómo quedó su rostro con rasguños.

Más tarde, volvió a publicar en la misma red social, donde afirmó que la jefa de local “no me dejaba marcar la salida y fue (ahí) cuando llamó a los guardias, quienes me agredieron dentro del local del Doggis. Juro que yo no los agredí a ninguno. Ellos se sometieron y comenzaron a golpearme. Uno comenzó a darme puñetazos hasta romperme la nariz y otra guardia me rasguñó la cara”.

De igual forma aseguró haber realizado la denuncia en la comisaría y que Carabineros la llevó a Urgencias para constatar lesiones.

Doggis lamenta lo ocurrido

Mediante un comunicado, Doggis declaró que “lamentamos profundamente lo ocurrido en este local y como marca hemos activado todos los protocolos internos y levantado los antecedentes necesarios para la investigación de este hecho, la que ya está en curso”.

Agregan que el video difundido en redes sociales “representado sólo una parte de las distintas versiones de los involucrados”.

Asimismo destacan que ante los hechos, la empresa activó el protocolo interno, que incluyó un llamado al equipo de seguridad del centro comercial, “con el objetivo de proteger y resguardar la integridad física tanto de otros colaboradores, así como también de los clientes de nuestro local y del patio de comidas en general”.

Según indicaron, en el incidente “se registraron agresiones verbales tanto a la jefatura del local, así como también representantes femeninas del equipo de seguridad que llegaron a contener la situación. Desafortunadamente, las guardias del centro comercial también recibieron agresiones físicas”.

Todos estos antecedentes fueron entregados a Carabineros en el marco de la investigación en curso para esclarecer los hechos.

“En Doggis, reiteramos que lamentamos esta situación, pero también somos enfáticos en condenar la violencia y también todo tipo de agresiones. Este tipo de incidentes no son tolerados y van en contra de todos los principios que fomentamos dentro de la marca”, cerraron.