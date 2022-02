Este domingo se formalizó a Reinaldo Caro y Dusan Valderas, luego de haber sido detenidos en Puerto Natales por su presunta responsabilidad en el homicidio del ciudadano colombiano Edwin Gutiérrez.

La víctima fue encontrada fallecida en el sector de Seno Obstrucción, atado de manos y pies, en el interior de una bolsa de nailon.

Según relató el fiscal Cristian Muñoz, el hecho se registró el pasado 13 de febrero del 2022, cuando los dos imputados llegaron al sector de Puerto Prat, en búsqueda de Gutiérrez.

Tras dar con él, lo golpearon con un un bate en la cabeza, hiriéndolo en distintas partes del cuerpo con un arma cortopunzante, causándole la muerte.

“Luego toman el cuerpo, lo trasladan en Dumestre, y buscan ocultar el cadáver lanzándolo al mar, después se retiran del sector, dejando el cadáver en el lugar”, señaló.

Crimen por un celular

Uno de los imputados, Reinaldo Caro, confesó el crimen aunque apuntó la responsabilidad al otro detenido.

“Supuestamente él me decía que iba a buscar el celular que tiene el hombre, él se llama Edwin. A él lo pasamos a buscar a su casa, yo estaba escondido en el portamaletas para que él no me viera”, relató en su declaración.

“Llegamos a Puerto Prat y salí del portamaletas. Él le empezó a pegar a Edwin con un bate en la cabeza, lo apuñaló parece, yo estaba entre ayudarlo y no ayudarlo”, agregó.

“Edwin le decía no me vayas a matar parcero, él quedó botado, después fuimos a buscar el auto y Dusan me dijo que teníamos que echar el cuerpo en el auto, lo cargamos entre los dos”, agregó.

“Luego nos fuimos de Puerto Prat al Seno Obstrucción, lo amarró con bolsas y cables, yo lo ayudé, nos metimos un poco, no avanzamos tanto porque no quería tener frío”, sostuvo.

“Esto pasó porque el colombiano le dio la cara a Dusan, porque él no tenía el celular, se le había perdido”, reiteró.

Imputados quedaron en prisión preventiva

La defensa de Reinaldo Caro se opuso a la medida de prisión preventiva, argumentando que su defendido fue citado como testigo para declarar a la PDI, donde confesó el delito, por lo que a juicio de la defensa tendría una atenuante y no existiría un peligro de fuga.

Pese a ello, se decretó la prisión preventiva para Caro, mientras que el otro imputado ya estaba en la cárcel por otra causa, debiendo ambos cumplir la prisión preventiva.

Según indicó el fiscal, “los hechos se atribuyen al delito de homicidio calificado, premeditado y a ambos se les atribuye calidad de autor”.

El tribunal, por último, dio un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.