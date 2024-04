Desde el Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria de la Universidad Austral de Chile (UACh), calificaron como una medida que no resolvía el problema de fondo el rechazado proyecto de ley que permitía la caza de perros asilvestrados.

Recordemos que el pasado 18 de abril, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de ley que autorizaba la caza de perros asilvestrados que atacan en las zonas rurales a la fauna nativa o aves de corral, entre otras especies.

Esta decisión dejó abierta la pregunta respecto a qué hacer con este problema, que afecta sobre todo a quienes viven en los múltiples puntos rurales del sur del país.

En conversación con Radio Bío Bío, el director del Instituto de Medicina Preventiva Veterinaria de la UACh, Gerardo Acosta, aclaró que, desde su punto de vista, la iniciativa rechazada no era suficiente para abordar el problema desde la raíz.

Ello, principalmente, ya que el porcentaje de perros asilvestrados es mínimo, frente a aquellos que sí tienen un dueño conocido, pero que por irresponsabilidad los dejan circular libremente o los llevan a los campos para abandonarlos.

Es por eso que, según Gerardo Acosta, el Estado debe inyectar recursos para aumentar las fiscalizaciones en torno a la denominada Ley Cholito, que regula la tenencia responsable de mascotas.

“Esa legislación no va al fondo del problema, que es qué pasa con aquellos perros que no tienen dueño reconocido. Eso es bastante, además no hay fiscalización”, aseveró.

“No hay dinero invertido a nivel país para fiscalizar que se cumpla lo que se decía que había que hacer, que era microchip a los perros”, sostuvo.

Posibles medidas a adoptar por perros asilvestrados

Además, el académico de la Universidad Austral planteó que los parlamentarios no han abordado el problema de los ataques de perros a la fauna silvestre con una visión de largo plazo, ya que a su juicio, evitan tomar medidas impopulares.

Por ejemplo, la habilitación de perreras y la eutanasia de aquellos perros sin dueño o abandonados que causan ataques en las zonas rurales.

Es por ello que, el médico veterinario y académico, sostiene que más allá de un problema medioambiental, se trata de una discusión valórica que debe darse para evitar que zorros, pudúes, guanacos y tantas otras especies en peligro se vean mermadas por la irresponsabilidad humana.