Las autoridades reconocieron que no pueden estimar cuánto más podría disminuir la cantidad de esta especie de ave silvestre en el área protegida.

A más de 400 aumentó la cifra de cisnes muertos por influenza aviar en el Santuario de la Naturaleza, Carlos Anwandter de Valdivia, región de Los Ríos.

Por su parte, frente al rápido aumento de esta enfermedad, las autoridades aseguraron no poder estimar las pérdidas totales de estas aves protegidas que resultarán con la situación.

La gripe aviar fue declarada como emergencia zoonitaria en la región de Los Ríos, tras el hallazgo de un ejemplar afectado por el virus en el Santuario del humedal Río Cruces, desde entonces, el incremento de cisnes enfermos sólo ha ido creciendo.

En tanto, el Ministerio de Agricultura en la zona descartó enfermedad en aves de traspatio, manteniéndose por ahora circunscrito el foco en dicho espacio protegido, según indicó el seremi del ramo, Patricio Barría.

“Llevamos hasta el momento un recuento de 427 individuos de cisnes de cuello negro, que hemos retirado del Santuario. No tenemos aves de traspatio todavía con casos positivos”, aseguró.

Los casos de gripe aviar se concentran principalmente en el Santuario de la Naturaleza

Pablo González, director regional subrogando del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), indicó que por ahora no está claro si el Santuario de la Naturaleza se convirtió o no en un foco infeccioso, que no se puede estimar la disminución de cisnes de cuello negro, y que están trabajando al respecto para obtener resultados.

“Hasta la fecha se han determinado 4 especies positivas de influenza aviar, dentro del área del Santuario de la Naturaleza, además de cisnes de cuello negro, 1 pato jergón, 1 guala y 1 tiuque“, detalló.

Agregó que “Ahora los estudios no permiten determinar cuál será la proyección de aves afectadas por esta enfermedad y en eso estamos trabajando para tener una relación”.

El organismo ha recibido cerca de 60 denuncias de distintas comunas por sospechas en aves, resultando todas negativas, estando los casos principalmente en Valdivia y en parte en Mariquina, ya que el Santuario Carlos Anwandter está entre estas dos comunas.

Las autoridades reiteraron el llamado a acciones preventivas y de resguardo, agregando que siguen trabajando coordinadamente con Conaf y Sernapesca.