El conductor del vehículo que fue impactado intencionalmente por otro en La Unión, relató cómo se produjo el incidente vial, asegurando que el sujeto venía a exceso de velocidad y que sabía que al interior del móvil estaba su hijo.

“Le digo fíjate, vengo con mi niño adentro. Venía vuelto loco”, aseguró en Mucho Gusto, Pedro Collao respecto a los hechos acontecidos afuera de un centro asistencial, ubicado en la intersección de calle Arturo Prat con Álvarez.

El registro de lo ocurrido se viralizó por redes sociales, donde se observa al conductor chocando en la parte trasera del automóvil en el que iba Collao, su pareja e hijo de poco más de un mes de vida, quien se mantiene en observación tras la colisión.

Sobre el incidente, el afectado relató que estaba comprando en una panadería y estaba estacionado en el bandejón de subida, saliendo de la panadería, avanzó aproximadamente 300 metros y en el mismo bandejón central giro en U. “Había un camión estacionado y señalizo para pasar por la izquierda. Señalicé, yo me tiro, pero el tipo venía a exceso de velocidad”.

“Fíjate, porque voy con mi hijo”

“Cuando vuelvo a mirar por el retrovisor, en una fracción de segundo, lo vi encima, yo me asusté y el auto se me detuvo, teniendo en cuenta que ando con mi hijito pequeño”, siguió Collao.

La reacción del otro conductor fue tocarle la bocina, mientras Collao baja la ventana y le dice “fíjate, porque voy con mi hijo y venías vuelto loco”.

Luego se bajó de su auto y se acercó al conductor, quien lo amenazó con destruirle el vehículo: “Cuando me acerco a su auto me dice ‘mueve tu auto o te lo destrozo hijo de puta"”.

Acto seguido, el sujeto se cruza con su vehículo para impedir el paso de Collao. Ante eso, el hombre desciende del móvil y le advierte que había un menor dentro del auto. “Le dije que iba un recién nacido”, pese a esa información, este no se detuvo.

“Él iba desenfrenado”, añadió.

Tras el choque, según indicó el afectado, el hombre se dirigió directamente al una comisaría para dar su versión de los hechos y dejar su tarjeta de seguro. En tanto, en Carabineros, la familia afectada se enteró de que el mismo sujeto una semana antes también había protagonizado otro accidente de tránsito.

“Frente a carabineros se reía de mí, me gritaba que si yo no hubiese parado nada de esto hubiera sucedido”, recordó la víctima y añadió que “mientras me dio los tres choques en todo momento se estaba riendo, lo disfrutó”.

Collao aseveró que el conductor es un cirujano de nacionalidad colombiana que trabaja en La Unión.

La Fiscalía solicitará formalizar al chofer que chocó intencionalmente un automóvil en La Unión, esto tras encargar las primeras diligencias a Carabineros.