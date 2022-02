A fines del año anterior el exrector de la Universidad Austral de Chile (AUCh), Óscar Galindo, fue desvinculado de la casa de estudios. Hoy la ex autoridad pide $260 millones en indemnización.

El pasado 2021, Óscar Galindo fue desvinculado como rector de la Universidad Austral de Chile(AUCh)de Valdivia, región de Los Ríos. Hoy, la ex autoridad universitaria, a través de una segunda demanda, exige 206 millones de pesos en indemnizaciones.

Una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de despido, presentó ante el Juzgado del Trabajo de Valdivia.

En la acción argumenta que el despido es arbitrario, ilegal y persecutorio a su persona, por lo que representó como rector y las contribuciones que hizo a la corporación, luego que en 2020 surgieran en su contra acusaciones a su gestión, administración y nepotismo, las cuales fueron indagadas por la contraloría interna y una consultora externa, afirmando que estas no se comprobaron.

En entrevista con Radio Bío Bío Valdivia, Galindo afirmó que la causal de despido señalada por la corporación es por “falta a la probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones e incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato”, no tendría nada que ver con lo anterior, sino por la contratación para el Museo Humano de la UACh, de 2019 y que habría sido reprochada por directivos de la casa de estudios en octubre de 2021.

El despojo de su cargo académico, el daño a su imagen y la misma causal invocada en su despido generaron esta acción legal, por la que exige su reincorporación y el pago de 150 millones de pesos por daño moral, más 110 millones de pesos en indemnizaciones laborales indicó la ex autoridad.

El ex rector de la UACh quien ya había demandado a la corporación por daño a la honra y censura previa, no descartó más acciones legales. Radio Bío Bío Valdivia ofreció a la casa de estudios el espacio para que se refiera al caso, pero hasta el momento no lo han hecho.