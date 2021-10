Alumnos de cuarto y tercero medio del Liceo Armando Robles de Valdivia, región de Los Ríos, debieron tomar una decisión: asistir a clases presencial o no. Quienes tomaron esta última opción hoy se ven afectados por no tener clases virtuales. Esto pasa porque el sistema que ocupa el liceo no permite esta modalidad, sino que las clases se suben grabadas, sin derecho a una interacción entre alumnos y profesores.