Bomberos de Valdivia se encuentra en una gran crisis económica, al punto que, no pueden pagar ni el combustible de los carros. Según declararon, tienen 8 carros imposibilitados de usar y necesitan 150 millones para seguir trabajando de manera óptima.

Por lo anterior, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, Luis Valdebenito, comentó que se “están apretando el cinturón” pero sin dejar de funcionar para que el servicio no se vea complicado.

En conversación con Podría Ser Peor de Radió Bío Bío, explicó que la situación es crítica, tanto así que el día de ayer tuvieron 7 alarmas en un solo día, y con 8 carros menos, tuvieron que llamar a la compañía de Niebla que está entre 19 y 20 kilómetros de distancia.

Valdebenito expuso que ellos reciben dinero de la Subsecretaría del Interior, pero que ese monto no es suficiente para los gastos que tiene Bomberos de Valdivia ni tampoco a nivel nacional.

“La Municipalidad de Valdivia también nos aporta, pero este año no se han podido concretar los proyectos en los que estamos trabajando, pero tenemos la esperanza que próximamente sí se pueda (…) Este proyecto tiene contemplado la reparación de los carros”, manifestó el superintendente.

Agregó que algunas veces también postulan a un proyecto de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero que incluso la totalidad de aportes no alcanza para solventar todos los gastos.

Por último, a su juicio la pandemia también les ha afectado ya que antes tenían 10.700 socios, y se han retirado cerca de 4 mil. Eso provocó una disminución mensual de dinero.

¿Cómo salvar a Bomberos de Valdivia?

Valdebenito dejó en claro que ellos nunca han descuidado el servicio porque acudir a las emergencias es la naturalidad del bombero.

Explicó que para solucionar esta crisis hay que pedir ayuda a todos, pero principalmente a la Subsecretaría del Interior que es la encargada de los montos fiscales a todos los cuerpos de Bomberos.

“Hay algunos Cuerpos de Bomberos que son poderosos económicamente, pero el resto vivimos de caridad ajena, hay que pedir, hay que abrir las arcas en esto. Nosotros no pedimos nada a los bomberos, lo que nosotros pedimos son recursos para que podamos prestar mejores servicios. Los bomberos chilenos no cobramos absolutamente nada nuestros servicios, es más, la inmensa mayoría paga una cuota por ser bomberos, pagamos para servir. No hay otra institución en chile que actué de esa manera”.

Por último, la conversación cerró esperando que el proyecto con el municipio se concrete y que los incluyan en el presupuesto del año siguiente, ya que este año no lo hicieron, pese a que lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades.