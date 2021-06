El presidente del Consejo Regional de Los Rios, Juan Carlos Farías, pidió que el seremi de Salud, Keith Hood, dé un paso al costado por su manejo de la pandemia en la Región de Los Rios.

Farías indicó a Radio Bío Bío que hace unas semanas pidió al ministro de Salud Enrique Paris y a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, mayores acciones y gestiones para enfrentar la pandemia en este territorio, el cual tiene una de las mayores cifras de casos activos en el país, con una unidad de paciente crítico que ha estado funcionando al tope.

El timonel del CORE aseguró que ha intentado hablar con el seremi de Salud, Keith Hood, señalando que este no le responde; que no escucha y que no estaría tomando las medidas que corresponden, creyendo que como representante del Minsal en la zona, debiera dar un paso al costado.

El seremi de Salud, Keith Hood, tras ser consultado por el tema, dio a entender que la pandemia involucra a todos y que seguirá trabajando en el cargo.

Hoy en tanto, el presidente del CORE envió una carta al Ministro de Salud, dando cuenta del estado sanitario de la región y de su preocupación.