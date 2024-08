Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En Osorno, región de Los Lagos, se acusa nuevamente el no cumplimiento de pagos a 7 proveedores encargados de la distribución de agua en sectores rurales, quienes aún no han recibido el pago correspondiente. Esta situación, que ya había afectado la entrega de agua en San Juan de la Costa, se debe a asuntos pendientes entre la Delegación Presidencial Provincial de Osorno y los proveedores, lo que ha generado perjuicios a la comunidad, según el Senador Fidel Espinoza. A pesar de esto, la Delegación Presidencial asegura que solo un proveedor está en esta situación por no haber cumplido el contrato. Los proveedores planean reunirse esta semana para resolver cómo actuar frente a esta problemática.