La reducción de precios es una de las estrategias que tomaron como iniciativa los locatarios del Mercado de Angelmó, en la región de Los Lagos, para continuar vendiendo en el difícil momento que atraviesa el tradicional lugar.

Algunos locales solicitaron la prórroga del pago de sus patentes, ya que no cuentan con el dinero para continuar pagando mes a mes.

El presidente del Sindicato de Angelmó, Juan Andrade, afirmó que actualmente se trabaja día a día para lograr saldar las deudas que afectan a los locatarios.

“Tenemos la esperanza que esta quincena que viene, podamos salir adelante y tratar de quedar al día. Estamos trabajando el día a día, el mes a mes y tratando de salir adelante de una u otra manera”, explicó el dirigente.

Por su parte, la secretaría del Sindicato de Angelmó, Pamella Lancabure, aseguró que llevan un año esperando carteles que prometió el municipio para identificar los locales y que esperaba ser una medida para evitar la vocería como atracción de clientes.

“La señalética, el código QR hace más de un año lo estamos pidiendo y aún no pasa nada. Decidimos como directiva tratar de hacer algo por nuestra cuenta para ofrecer nuestros productos porque si no, no se venden“, comentó Lancabure.

Los comerciantes también aseguraron que los problemas se mantienen desde que se viralizó la polémica boleta que registraba altos precios en un restaurante del lugar en 2022.

Finalmente, aunque el escenario es complejo en el tradicional Mercado de Angelmó, sus trabajadores mantienen la esperanza de que la situación mejore antes de que termine esta temporada estival.