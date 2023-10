Un auditor se comunicó con Radio Bío Bío en Puerto Montt para manifestar su preocupación por el bullying que sufre su hijo de 13 años, al interior del Liceo Salesiano de esta ciudad.

Enrique Soto, padre del menor afectado, indicó que “han hecho grupos donde planean cómo poder inventar cosas contra nuestro hijo, para que nuestro hijo sea suspendido”.

“Esto viene del 2022 (…) el año pasado subieron fotos de él a un grupo de WhatsApp, al final de año mi hijo fue golpeado en el estómago por un compañero, a mí no se me informó nada”, añadió el hombre.

Soto planteó que las denuncias que ha realizado al interior del establecimiento no se han canalizado correspondientemente, transgrediendo incluso los manuales de convivencia.

“Yo le dije, ‘si estas cosas que le están pasando a mi hijo no es bullying, dígame entonces qué cosa es ¿Qué está esperando? que a mi hijo me lo apuñalen, me lo entreguen en un cajón, en una bolsa (…)”, señaló este apoderado.

La Radio solicitó la versión del Liceo Salesiano de Puerto Montt, pero no hubo respuesta de la Dirección.