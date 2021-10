Al borde de la quiebra se encuentra la empresa COEX, encargada de tres complejos de viviendas en Puerto Montt que paralizaron su construcción por falta de liquidez. Además de no entregar los futuros hogares para las familias, hay 60 trabajadores que no han recibido sus sueldos. El Serviu aseguró que la crisis financiera de la constructora no era predecible.