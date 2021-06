Una mujer dio a luz a su bebé en su domicilio particular tras ser devuelta dos veces a su hogar pese a tener síntomas de parto. Mientras, el hospital de Quellón abrió una investigación apara aclarar este hecho.

El caso afectó a una joven de tan solo 19 años de edad, quien habría acudido por lo menos en dos oportunidades al centro asistencial del extremo sur de la isla de Chiloé con síntomas de parto, pese a lo cual fue derivada a su hogar en ambas oportunidades.

La mujer acabó por traer al mundo a una niñita en su propia casa, antes de ser finalmente admitida en el establecimiento para recibir la atención respectiva.

El hecho fue descrito por la abuela materna, Mercedes Cayún, dando cuenta de las horas previas al nacimiento de su nieto.

“A mi hija le dolia demasiado porque ya tenia sintomas de parto. Caminaba de allá para acá pero no la ingresaban a una camilla, así que tuvimos que devolvernos. Al final, si no hubiera sido por el SAMU no sabemos qué habría pasado. Quizá la guagua se muere”, lamentó la mujer.

El subdirector médico, Pablo Guzmán, señaló que la madre y su hija se encuentran en perfectas condiciones, junto con instruir una auditoría clínica para aclarar el hecho.

“Lo primero es informar que tanto la madre como su hija están en buenas condiciones, hospitalizadas y con evaluación tanto ginecólogica como pediátrica. Como equipo médico, nos acercamos a la familia

para darles la explicación que tenemos hasta el momento, y nos comprometimos con ellos a realizar una auditoria clínica local”, aseveró.

El diputado Alejandro Santana (RN), condenó la situación generada en el hospital quellonino y que derivó en que la joven diera a luz a su bebé en el propio domicilio.

“No es posible que una madre tenga que dar a luz en su domicilio en pleno siglo XXI, con el riesgo de salud que ello significa. Es inaceptable. Por ello, he pedido al ministerio de Salud realizar una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades”, enfatizó el parlamentario.

Desde el recinto de salud de Quellón se comprometieron ante la familia a investigar el caso y aclarar por qué motivo esta madre no fue ingresada en su minuto, pese a evidenciar los sintomas propios de un parto.