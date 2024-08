Los Centros de Educación y Trabajo, CET, son espacios dependientes de Gendarmería de Chile, donde las personas privadas de libertad trabajan y cumplen su condena en lugares habilitados especialmente para desarrollar diferentes tareas, en un régimen especial y con ciertos beneficios para los internos.

En ese marco, la semana pasada comenzó un curso de formación de oficio denominado “Operación Segura de Motosierra”, orientado a los denominados ‘colonos’, pero también a personal de apoyo presente en el CET de la comuna de Vilcún, en la región de La Araucanía.

Este curso, que cuenta con la certificación de Corma y que por primera vez se realiza con el apoyo de CMPC, está diseñado para 8 alumnos, donde 2 de ellos son profesionales que pertenecen a Gendarmería de Chile.

Carlos Martínez tiene 32 años y es oriundo de la comuna de Pitrufquén. Es una de las personas privadas de libertad que tomó el curso. Destacó que “hasta el momento me he sentido súper bien. Es una oportunidad súper espectacular para emprender estando yo afuera. Es una oportunidad que no a cualquier se le da y la vamos a aprovechar al máximo. Es una buena expectativa, porque es una herramienta de trabajo, y a mí me encanta lo que es el campo. Me siento feliz, que voy a tener algo en qué desempeñarme afuera al momento de salir”.

También, el coronel Néstor Flores, director regional de Gendarmería en La Araucanía, comentó que “lo primero, agradecer a CMPC por este trabajo mancomunado, de ayuda y de colaboración con Gendarmería. Para nosotros es muy importante una alianza público-privada que contribuya a entregar mejores herramientas de reinserción y capacitación a nuestra población penal, particularmente de un centro de educación y trabajo, un sistema semi abierto que es importante para cambiar personas y que los niveles de reincidencia delictual son muy diferentes a la cárcel tradicional”.

Flores precisó que “entonces, en ese ámbito es muy positivo para nosotros contar con internos y funcionarios capacitados, que les entrega herramientas para poder desarrollar un trabajo laboral remunerado una vez que cumplan con su libertad”.

El curso tiene una parte teórica y otra práctica. Será impartido por la OTEC Mentory Capacitaciones SPA de Concepción y tendrá una duración de 100 horas de lunes a viernes. Otra particularidad importante que tiene es que cuenta con una acreditación de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, la cual será un importante aval para desempeñarse a futuro en el rubro forestal.

“Esta iniciativa surge de la colaboración público-privada para promover la empleabilidad futura de los internos, además de capacitar al personal de Gendarmería en habilidades fundamentales a la hora de combatir un incendio. Desde este punto de vista, como CMPC creemos que estamos dando oportunidades de inserción social y laboral de aquellos que hoy están privados de libertad”, destacó Juan Pablo Fuentes, subgerente de Relacionamiento Zona Sur de CMPC.