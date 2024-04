Amplían detención para 5 sujetos investigados por crimen de dos agricultores en Collipulli en 2020

El Juzgado de Garantía de Collipulli amplió hasta mañana la detención de cinco de los seis sujetos detenidos en el marco de una investigación por el crimen de dos agricultores ocurrido en la comuna en 2020.

La jueza del tribunal acogió la petición de la Fiscalía de mantener aprehendidos a los acusados por los delitos de homicidio de dos agricultores, incendio, infracción a la Ley de Drogas y Armas.

En ese sentido, el fiscal Carlos Bustos formalizó cargos en contra de uno de los seis detenidos por el delito de amenazas, quien al término de la audiencia quedó en libertad.

“Respecto del imputado que quedó en libertad se formalizó la investigación por un delito de amenazas, por hechos que no están relacionados con los homicidios investigados hasta el momento”, aclaró el persecutor.

No obstante, “los cinco detenidos van a ser formalizados mañana por delitos de homicidio”.

“Son dos homicidios los que se están investigando. Hay un ilícito de incendio y además delitos de infracción a la Ley de Armas y a la Ley de Drogas”, precisó.

Homicidio de los dos agricultores en Collipulli

A los aprendidos pertenecientes a la comunidad mapuche de Chequenco se les imputa que habrían participado en los crímenes de los agricultores Pedro Cabrera y Pablo Burgos, ocurridos en 2020.

El homicidio de Pedro Cabrera Benavides ocurrió el 3 de octubre de ese año en el fundo Agua Buena, ubicado en la ruta R-49, en la comuna de Collipulli, donde un grupo armado lo ultimó a balazos cuando transitaba en su camioneta.

En tanto, el homicidio de Pablo Burgos Bustos se registró el 12 de noviembre del mismo año en el sector Surco y Semilla, también en Collipulli, cuando un grupo armado ingresó a su dormitorio y lo asesinó a balazos.

Viuda de Pedro Cabrera: “No canto victoria”

Al respecto, Jenny Flores, esposa de Pedro Cabrera, habló en exclusiva a Radio Bío Bío, manifestando su sorpresa porque afirmó que se enteró por La Radio de la detención de estas cinco personas y dijo que solo quedará tranquila cuando exista una condena.

“No canto victoria tampoco, porque no hay. Solamente hay detenidos, no hay nadie juzgado. Entonces, créanme que para mí no hay absolutamente nada”, aseveró.

“Estamos como en el principio, son tres años los que pasaron, entonces no es mucho, no es algo como para estar felices también porque después de tres años, una investigación que supuestamente estaba todo tan a la vista y recién ahora están tomando cartas en el asunto”, sostuvo.

Algunos detenidos habrían intentado herir a policías

Este operativo, donde participó PDI, Carabineros, el Ejército y la Fiscalía de Alta Complejidad, fue monitoreado por tierra y aire desde la Unidad de Control de Orden Público de Carabineros en Pailahueque.

El prefecto Luis Garrido, jefe de la Prefectura Provincial Cautín de la PDI, destacó el trabajo en conjunto realizado por las instituciones que participaron en este operativo y entregó detalles del trabajo realizado.

“Habían cinco sectores donde se intervino y fue en uno o dos, donde algunas personas oponen, más que resistencia, intentan dañar, herir”, explicó.

Sin embargo, detalló que “gracias al trabajo eficiente, a la comunicación oportuna entre las instituciones que actuaron, no hubo personal lesionado, solo daños en los carros que ciertamente no es lo que nos importa”.

Si bien personal de las Fuerzas Especiales de Carabineros mantenía un amplio despliegue en el frontis del Juzgado de Garantía de Collipulli, hasta el cierre de esta nota ya se retiraron del lugar, al igual que los familiares de los detenidos.

Finalmente, la audiencia de formalización de cargos en contra de los cinco imputados quedó fijada para las 11:30 horas del martes en el mismo tribunal en Collipulli.