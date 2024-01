Múltiples reacciones dejó el nuevo ataque incendiario, que destruyó dos camiones de la Municipalidad de Ercilla, en la región de La Araucanía. Parlamentarios de oposición apuntaron sus dardos al delegado presidencial.

Esta mañana desconocidos incendiaron dos camiones tolva municipales que estaban realizando el retiro de escombros en una de las calles principales de la localidad de Pidima, a sólo metros de la Ruta 5 Sur.

Ante este nuevo hecho de violencia surgieron críticas a la gestión en materia de seguridad pública en la región.

El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, fustigó el rol del jefe de la Defensa Nacional, el general Ricardo Duarte, considerando que la región se encuentra bajo estado de Excepción Constitucional de Emergencia.

“En los mismos lugares de siempre hay atentados terroristas, entonces algo está fallando. Llamó al jefe de la Defensa a ponerse las pilas, él está a cargo, no está el gobierno”, lo emplazó.

A juicio de Mellado, los efectivos deben enfrentarse “con los terroristas” y advierte que si los atentados continúan, habrá que escalar al Estado de Sitio.

En tanto, el diputado independiente, ex republicano, Mauricio Ojeda, llamó al Presidente Boric a “dejar actuar a las Fuerzas Armadas para que esto se termine de una buena vez”.

Mientras que el diputado de la UDI Henry Leal apuntó directamente al representante del Presidente en la región, el delegado presidencial, José Montalva, cuestionando su compromiso en materia de seguridad.

Dardos contra el delegado al que también se sumó el diputado Miguel Becker (RN) al asegurar que “no hace nada”, y que “está más preocupado de una eventual campaña que a dedicarse a cuidar y proteger a la gente de la región”.

Montalva respondió a sus críticos, afirmando que si bien los atentados han bajado, no es suficiente. “No vamos a descansar hasta que no exista ningún tipo de hecho de violencia en nuestra región… estamos trabajando, no descansamos”.

Según información de La Radio, los funcionarios municipales a cargo de conducir los camiones incendiados lograron escapar, pero debieron recibir atención en un recinto de salud, principalmente debido a la afectación por el humo.

Este nuevo atentado incendiario es investigado por la BIRO de Angol y hasta ahora no se ha informado de personas detenidas.

Hasta el momento ha sido adjudicado por alguna organización.