Durante la madrugada de este jueves, un nuevo ataque incendiario se registró en Perquenco, en la provincia de Cautín. La afectada resultó ser la exconsejera regional de La Araucanía, Carmen Phillips, quien aseguró que estos hechos no la van a amedrentar.

En medio del malestar por lo ocurrido, la mujer sostuvo que no les daría el gusto de retirarse de la región, pese a la destrucción en la que quedó el sitio.

“Me apuntaron a la cabeza, me pusieron el arma, me amenazaron, me amedrentaron. Yo voy a seguir aquí, no les voy a dar el gusto en retirarme de esta región. Aquí nací, aquí voy a morir, los que vengan, que vengan a rostro descubierto, que no vengan detrás de una mascarilla a hacer el mal y a desterrar a la gente que trabajamos”, aseveró la exconsejera.

“Los violentos hechos; Encañonada”

“Estábamos durmiendo con mi nana, sentimos un ruido, y ella apareció encañonada desde la cocina. Me encañonaron a mí y luego comenzaron a preguntar estos individuos dónde estaban las armas”, contó la Carmen Phillips.

En relación a lo anterior, la misma afectada comentó que solamente se les veían los ojos a los sujetos, ya que se encontraban con capuchas. Además, detalló que las armas que portaban de manera independiente los individuos, eran una 9mm y una metralleta.

En esa línea, Phillips indicó que los sujetos destrozaban los vidrios de la vivienda con un combo, de forma que circulara rápido el aire y pudiera prender rápido el campo.

Por otro lado, la exconsejera recordó que no es primera vez que le toca vivir un episodio así, sin embargo, no le había tocado una situación como la sufrida durante la madrugada.

“Uno cuando vive en la novena región, siempre está en una situación tensa. Los agricultores siempre estamos en alerta. Voy a mantenerme en la región. Nací aquí, tengo todo el derecho a vivir aquí“, reiteró la mujer.

Asimismo, concluyó agregando que “lo que corresponde es que se tomen las acciones necesarias para que la gente que quiera hacer daño se vaya del país”, haciendo alusión a la dignidad de ella y de sus empleados.

El atentado incendiario

Respecto al lamentable hecho, un grupo de ocho encapuchados ejecutaron un atentado incendiario contra el fundo Calatayud, comuna de Perquenco, en la ruta de Quillen, cercano a la localidad de Selva Oscura.

Tras el hecho, los autores del ataque destruyeron también un tractor, una camioneta e insumos agrícolas que se encontraban en el sitio, para después huir del lugar con diferentes objetos de valor.

Así lo indicó el prefecto de Carabineros en Cautín, Richard Gutiérrez, quien confirmó que los sujetos responsables del atentado robaron dos armas de fuego y diversas especies previo a incendiar las instalaciones.

Finalmente, la exconsejera afectada recibió la visita del Delegado Presidencial de La Araucanía, José Montalva, con el apoyo del Gobierno tras el lamentable hecho ocurrido durante la madrugada.