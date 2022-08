Hace poco más de una semana un grupo de comuneros mapuches de Angol que se encontraban en huelga de hambre depusieron la manifestación luego de llegar a acuerdo con Gendarmería. Sin embargo, ahora el representante de uno de ellos, Sergio Levinao, informó que este retomará la huelga, ya que la institución penitenciaria y el Gobierno no habrían cumplido con lo estipulado.

El comunero, que se mantuvo en ayuno por 28 días, había sido trasladado a un centro asistencial debido a su estado de salud. Durante la noche de este lunes el hombre fue dado de alta, por lo que debía proceder su traslado al CET (Centro de Educación y Trabajo) de Angol, no obstante, esto no habría ocurrido, según declaraciones de su vocero, Rodrigo Curipán.

“Hay que recordar que tras la huelga de 28 días, Sergio no se ha podido recuperar adecuadamente, ha tenido un problema de pérdida de peso a pesar de que la huelga estaba ya finalizada. A pesar de toda su situación de salud (…) no solo no ha tenido una buena atención, sino que además fue trasladado sin su consentimiento a la cárcel de Collipulli”, describió a la Radio, Curipán.

Según el vocero, esto se trataría de una estrategia de la institución para dilatar el traslado de Levinao al CET. En consecuencia, el comunero retomará la huelga de hambre, situación que los mantiene “preocupados”, detalló su representante.

“Su estado de salud no sé cuanto le va a permitir hacer esta huelga de hambre”, declaró.

A esto, el representante del comunero agregó que comunidad se mantendrán a las afueras del recinto penitenciario, con el fin de mantener un diálogo con el director regional de Gendarmería.

Entre sus argumentos, Curipán afirmó que el establecimiento no cuenta con las instalaciones adecuadas para atender al comunero y que la decisión se trataría de un “aprovechamiento” de parte de la institución, que además se estarían “vulnerando los derechos de Levinao”.

Por su parte, desde el Gobierno, la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, respaldó a la institución penitenciaria: “Gendarmería de Chile no opera en base a presiones, existen reglas, reglamentos, procedimientos formales que están autorizados y legalmente constituidos para el accionar de Gendarmería, que ha estado siempre cumpliendo con los reglamentos vigentes”, afirmó la autoridad.