"Le empezaron a pegar a mis papás, que son de 90 y 91 años, y eso fue lo que más me dolió, me dolió el alma ver a infelices pegarle a adultos mayores", lamentó la hija de la pareja que sufrió un violento robo en un minimarket de Temuco, región de La Araucanía.

Una de las tres víctimas adultas mayores del violento asalto registrado en un minimarket de Temuco, región de La Araucanía, relató a Radio Bío Bío los minutos de terror que sufrieron.

Leticia Ríos de 63 años, hija de la pareja de adultos mayores que fueron atacados y asaltados por delincuentes en la población Dreves comentó lo traumático de la experiencia.

“Fue terrible. Yo decía ‘por favor, por favor, no me hagan nada’ (…) vine a la caja, me siguió, mandaron la caja abajo, y apuntándome siempre con la pistola. Después le empezaron a pegar a mis papás, que son de 90 y 91 años, y eso fue lo que más me dolió, me dolió el alma ver a infelices pegarle a adultos mayores”.

La mujer admitió que no fue el primer hecho delictivo que padecieron en el local, por lo que, desafortunadamente, tiene experiencia en este tipo de robos.

“Es el tercer robo que me hacen con pistola. La primera vez fue más fuerte porque cada vez que entraba un cliente pensaba que traía una pistola”, detalló.

El violento robo quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se observa a uno de los delincuentes agrediendo a las víctimas con un bastón, mientras el resto sustrae dinero y especies.

Los delincuentes sustrajeron diversas especies del minimarket junto con más de 300 mil pesos.

La investigación quedó a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros de Temuco por instrucción del Ministerio de Público.