Tras los últimos acontecimientos de violencia que se han vivido en el norte del país, la asociación de venezolanos en Temuco, región de La Araucanía, rechazó los hechos de agresión por parte de sus compatriotas y que decantó en manifestaciones y bloqueos de rutas.

Esto por la crisis migratoria que se vive en la denominada Macrozona Norte y la vigencia de la nueva Ley de Migraciones, es que los venezolanos radicados en Temuco, decidieron entregar su postura.

El presidente de la asociación de venezolanos en La Araucanía, Cervidio Tovar, repudió los ataques de violencia que han protagonizado sus compatriotas, asegurando que aquellos deben ser sancionados.

“Rechazamos todo acto de violencia y que aquel que ejerce un acto de violencia no tiene que ver con su nacionalidad, es un delincuente y los delincuentes tienen que pagar por sus actos. Pero, no quiere decir que todos lo migrantes son violentos ni que todos los que pasaron por pasos no habilitados son violentos. Son personas que se vienen arrancando de esa violencia y dictadura que existe en nuestro país. Muchas veces son familiares establecidos de aquí y no han encontrado otra manera de vivir. Aquel que incumple las leyes debe ser castigado”, afirmó Tovar.

Por su parte, el pastor evangélico, Esteban Fonseca, dijo que se ha dedicado a ayudar a los inmigrantes venezolanos desde hace varios años y que reconoce que ha cambiado las condiciones en La Araucanía, donde existen familias con niños, quienes buscan dónde vivir.

“Cuando llegaron los venezolanos, toda la gente que nos solicitaba trabajo en nuestra oficina, porque hemos trabajado directamente con la PDI y hoy con migración, con los papeles migratorios. Entonces, la gente nos solicitaba ‘queremos que sean venezolanos’. Durante de jornada de hoy se nos complico porque dicen ‘los venezolanos son agresivos’. Entonces, se nos ha complicado demasiado porque hay muchas familias y niños. Nosotros tenemos casas de hospedaje y algunas casas ya nos las pidieron, precisamente, porque no quieren que sean habitadas por venezolanos”, detalló Fonseca.

Desde la asociación de migrantes venezolanos dijeron que con el nuevo Gobierno de Gabriel Boric debe existir regulación de quienes ingresan de manera irregular al país, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, y quienes desean trabajar y contribuir en Chile.