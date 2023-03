Continúan las investigaciones para esclarecer el crimen de la mujer que la tarde del martes fue hallada muerta al interior de un apart hotel en la comuna de Coquimbo.

La víctima, identificada como Margarita López, de 47 años, presentaba diversas heridas en el cuerpo que habrían sido provocadas con un elemento corto-punzante.

Recordemos que la mujer fue encontrada sin vida en una habitación el pasado martes, por trabajadores del “Alojamiento Ahumada”, ubicado en calle Regimiento Arica, a horas de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Cabe mencionar que a este lamentable hecho se sumó, en pocas horas, un intento de crimen de género en La Serena.

Investigan presunto femicidio de mujer hallada muerta

La muerte de la mujer provocó conmoción en la zona. Si bien no se ha confirmado ni descartado el delito de femicidio por parte de personal policial encargado de la investigación, de confirmarse este hecho, se trataría del primer caso de este tipo en el año en la región de Coquimbo.

Las autoridades aún continúan desarrollando las diligencias pendientes para esclarecer la dinámica de los hechos.

“Todavía estamos recién tratando de determinar los detalles de cómo ocurrieron los hechos”, indicó por la noche ese mismo día el fiscal Freddy Salinas, quien entonces tampoco confirmó la participación de terceros en el deceso.

Según consultó El Día a la Policía de Investigaciones (PDI), las indagatorias no ahondaron en detalles sobre este delito. Sin embargo, informaron avances en diligencias clave, como la revisión de cámaras de seguridad y el empadronamiento de testigos.

Impacto y sorpresa por el crimen

La jornada de este miércoles, el ambiente en las inmediaciones del apart hotel donde la mujer fue hallada muerta, era de impacto y sorpresa.

“Es lamentable, no nos han dicho nada, pero el dueño está muy preocupado, bastante choqueado, porque ellos vieron todo, imagino que vieron a la difunta, pero nosotros no hemos visto nada, entre la playa, nuestra habitación, salir… Pero es chocante lo que ha pasado”, indicó Salvador Estay, un hombre que salía en su vehículo junto a su familia, hospedados en el mismo alojamiento.

Desde uno de los asientos traseros, una mujer señaló que “nunca había pasado algo así parecido. Es chocante, porque es una mujer. Yo la verdad de las cosas es que no la vi a ella ni a él. Nosotros salimos en la noche y cuando llegamos estaba todo apagado, no había luz ni nada, solamente estamos en la pieza y no sentimos nada, Carabineros nos preguntó, pero no sentimos nada, ninguna bulla, ningún grito, nada”.

El medio citado trató de contactarse con el recinto “Alojamiento Ahumada”. No obstante, no quisieron hacer declaraciones debido al desarrollo de las investigaciones.

¿Quién era la mujer hallada muerta en el apart hotel?

La víctima fatal fue identificada como Margarita María López Vera, de 47 años, una mujer chileno-argentina, que nació en el país vecino, pero que a corta edad llegó a vivir a Chile junto a su familia.

Antes de su muerte la mujer habría deambulado por distintos alojamientos similares en la zona, haciendo ingreso al “Alojamiento Ahumada” el día jueves 2 de marzo. Lo hizo en compañía de un hombre, cuya relación no está del todo clara, pero es descrito como un “acompañante ocasional”.

Ambos permanecieron en el lugar por cerca de cinco días, hasta que “dejó de haber movimiento” en la habitación donde se hospedaban, despertando la preocupación de los trabajadores del recinto.

Ese martes, una mucama intentó ingresar a la habitación, notando que la puerta estaba cerrada y nadie respondía; es así como, tras varios intentos, el personal logró entrar y se encontraron con la cruda escena: Margarita estaba sin vida sobre la cama y con diversas heridas en el cuerpo.

Víctima presentaba heridas en cuello, tórax y brazo

Pasadas las 17:00 horas se dio aviso a Carabineros y tras dar cuenta a la Fiscalía, la investigación fue encargada al personal especializado de la Brigada de Homicidios de La Serena. Personal encargado de las indagatorias trabajó en el sitio del suceso hasta altas horas de la noche, ante la expectación de residentes y medios de prensa en el lugar.

Según se pudo establecer con el examen externo que los peritos realizaron al cuerpo, la mujer presentaba diversas heridas corto-punzantes, en el cuello, el tórax y en uno de sus brazos, siendo la causa probable de muerte una anemia aguda, aunque dicho antecedente deberá ser corroborado por el SML, que practica exámenes más detallados al cuerpo.

Cabe señalar que el informe de la PDI fue consignado a las 23:00 horas, registrando una data de muerte de 14 horas. Es decir, Margarita López habría muerto cerca de las 9:00 horas de la mañana del martes.

Búsqueda del sospechoso

Hasta el momento, la investigación de la PDI continúa con el objetivo de ubicar al acompañante de la víctima, quien ya está identificado.

Se trata de un hombre chileno, de 51 años de edad y que, al igual que la víctima, se encontraba de paso en la región de Coquimbo.

El personal de la BH trabaja en la revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento de testigos, a fin de poder establecer, una vez que se le logre tomar declaración y tras analizar los resultados de los exámenes de laboratorio, si se trata o no del autor del crimen.

Cabe señalar que en esta etapa investigativa, figura como el principal sospechoso, pues no se ha ubicado en el sitio del suceso a otras personas que pudieran tener responsabilidad en el hecho.

Además, tras consultas de El Día a diversas fuentes, el consumo de drogas era habitual por parte del sospechoso, como también de la mujer fallecida.

Finalmente, hasta el cierre de esta edición no se han reportado la detención del único sospechoso de este brutal crimen.