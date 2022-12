Una compleja e incómoda situación están viviendo por estos días, los socios del sindicato de trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Coquimbo.

Varios miembros de esta asociación acusan a su tesorera, Rosa Toro, de haberse quedado con su dinero y de no querer devolver esos recursos, los cuales fueron aportados por los mismos trabajadores -5 mil pesos mensuales – a manera de ahorro voluntario.

De acuerdo a información recabada por El Día, los primeros problemas comenzaron en septiembre de este año, cuando a los funcionarios no se les hizo entrega de sus respectivos aportes contemplados para dicho mes.

En tanto, el segundo pago correspondiente a diciembre, mes marcado por las compras y actividades navideñas, tampoco se materializó. Ante las múltiples excusas, comenzaron las sospechas.

Solo habían 711 pesos disponibles

La mayor sorpresa llegó cuando revisaron la cuenta bipersonal donde se alojaban los depósitos, cuya titular es la cuestionada funcionaria. Y es que el saldo disponible era de 711 pesos, cuando debería alcanzar los 17.908.000 pesos (periodo enero-noviembre de 2022).

El Día tuvo acceso a la cartola histórica de la cuenta, en la cual se puede observar – al menos desde el mes de septiembre en adelante- numerosos retiros de dinero por cajero automático, los cuales en su mayoría fluctúan entre los 100 y 200 mil pesos.

Por esto, y ante la nula voluntad aseguran, por parte de la tesorera del sindicato, de devolverles su dinero o de mostrar los documentos en donde se sustentara la existencia de los montos, los trabajadores tomaron la decisión de acudir a la PDI a interponer una denuncia por apropiación indebida.

Denuncia contra Tesorera por apropiación indebida

Desde el sindicato de trabajadores a honorarios lamentaron la situación, pues señalan que no perciben sueldos especialmente altos y existen funcionarios, muchos de ellos de escasos recursos, quienes esperaban con ansias recibir su dinero durante las fiestas navideñas para hacer frente a los altos costos que conllevan estas celebraciones.

En ese sentido, con la acción en contra de Rosa Toro, esperan que “nunca más” se pase a llevar a ningún trabajador con este tipo de hechos que perjudican a los que menos tienen. Por lo mismo, agradecen al municipio que los haya escuchado, señalando que este próximo miércoles, a las 15 horas, mantendrán una reunión con el alcalde Alí Manouchehri para discutir la situación.

Desde la Municipalidad de Coquimbo señalaron que si bien este es un conflicto entre particulares, el edil, apenas tomó conocimiento del caso, remitió todos los antecedentes para ser enviados al Ministerio Público.

Asimismo, funcionarios del gabinete municipal se pusieron en contacto con los afectados para conocer y contar con más antecedentes respecto de este problema, para lo cual comprometieron asesoría jurídica a los trabajadores.

En tanto, desde la PDI, se confirmó la existencia de la denuncia en contra de la tesorera Rosa Toro por apropiación indebida.

“Estoy aquí dando la cara”

Por su parte, la aludida, en conversación con Diario El Día, descartó la acusación que le hacen los trabajadores del sindicato, y que hará todos los esfuerzos para devolver el dinero.

“Años atrás, saqué un crédito de consumo y esa deuda quedó ahí, porque lo hice para ayudar a mi marido que estaba enfermo. La deuda quedó ahí, yo pagué intereses hasta que pude hacerlo, porque yo después quedé sola con seis niños, y no pude hacerme cargo de la deuda”, partió diciendo.

Al respecto, afirma que desconocía en ese momento la situación de la mora, “pues a mí nunca me llegó ninguna orden de embargo ni nada”.

No obstante, ya existía un cobro judicial por la deuda, algo de lo que posteriormente se enteró, asegura Toro, siendo este el origen de que el dinero en la cuenta –ella era una de las dos titulares – fuera retenido por el banco. En ese sentido, subraya que ello se lo intentó explicar a los trabajadores, pero no la dejaron, recibiendo ataques e insultos.

“Incluso fui a hablar (de la situación) con el alcalde el día viernes, pero no me recibió. Yo le dije que no tenía las manos sucias, no tengo la plata, no me he ido de carrete ni de farra, estoy aquí dando la cara. Lo único que pedí es llegar a un acuerdo para hacer esto rápido”, afirma la acusada.

“Autodespedirse”

Según Toro, un camino sería “autodespedirse” y llegar a un acuerdo para devolver ese dinero con el finiquito, alternativa que desde el municipio no estarían dispuestos a aceptar.

Respecto a lo adeudado, la tesorera indica que el monto que falta por suplir es menor a lo mencionado por los trabajadores del sindicato, alcanzando los 13.111.000 pesos.

“Mi intención nunca ha sido arrancarme. Si la deuda me la cobran a mí, yo me hago responsable (…). Estoy viendo cómo pagar ese dinero con un abogado. No puedo pedir un crédito y pagar la plata de una, me encantaría, pero no puedo. Pero jamás he querido no dar la cara”, sentenció.