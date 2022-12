Casi dos semanas de movilización cumplirán los vecinos de la localidad de Panguecillo, comuna de Salamanca, región de Coquimbo.

Los residentes bloquearon la ruta D835, que conecta con la Minera Los Pelambres (MLP) de Grupo Luksic, exigiendo converger en un petitorio con carácter de compensatorio, por lo que consideran graves daños en el territorio producidos por la industria minera.

En ese contexto, la Delegación Provincial de Choapa instruyó que Carabineros despejara la citada ruta, registrándose enfrentamientos en el lugar.

Según informó Carabineros, “personal de Control de Orden Público (COP) se constituyó en la ruta D835 la cual se encontraba tomada, siendo atacados por los manifestantes, los cuales le lanzaron diversos objetos contundentes“.

“Ante esta situación y la hostilidad de estos Carabineros se vio obligado hacer uso de elementos disuasivos no letales“, agregó la institución policial.

Delegada Provincial señaló que bloqueo impedía libre tránsito por el lugar

Nataly Carvajal, delegada presidencial provincial de Choapa, señaló que el bloqueo en la ruta impedía el libre tránsito y que era organizado por “un grupo segmentado de vecinos”.

“Hemos agotado todas las instancias. Se hizo necesario ingresar a COP para restablecer el libre tránsito. Hemos seguido todos los pasos establecidos para solucionar la situación“, expuso la autoridad provincial.

La Delegada explicó que la utilización de la fuerza pública se coordinó con la Delegación Regional y el Ministerio del Interior.

“Desde ya hacemos un llamado a la Minera Los Pelambres para que mejore su relación con las comunidades y pueda solucionar estas diferencias con el diálogo“, cerró Carvajal.

Vecinos acusan que dos personas resultaron con lesiones

Los residentes de Panguecillo acusaron que Carabineros dispararon al cuerpo de los manifestantes, resultando al menos dos de ellos con lesiones; y que bombas lacrimógenas cayeron en pastizales, con el riesgo de incendio que representan.

Uno de los voceros de la movilización -quien solicitó resguardo de su identidad- afirmó que las manifestaciones se desarrollan de forma pacífica y que el bloqueo es solo para móviles de la empresa minera. Es decir, que dan el paso a vehículos particulares.

“Solo se le impide el paso a la Minera, no a particulares. Pero ellos, a diferencia nuestra que siempre hemos actuado de forma pacífica, utilizan la fuerza. Todo esto es en contra de la Minera, contra nadie más. Ellos se niegan al diálogo”, explicó.

Historial de manifestaciones contra Minera Los Pelambres

En tanto, Milena Báez Lara, concejala de Salamanca, expuso que la localidad, al igual que otras, se ha movilizado contra MLP.

“Muchas localidades han llegado acuerdo con MLP mediante petitorios que van en concordancia con algunas mejoras comunitarias. Panguecillo hace 12 días tiene una toma en contra de MLP en un punto llamada Ladera de Llimpo y tiene otro lado al inicio de Panguecillo”, relevó.

Para la Concejala no es nuevo para la comuna que la empresa mantenga conflictos con sus comunidades, “debido a sus operaciones defectuosas, infraestructura en ruinas que ya pasó su vida útil”.

Jorge Barraza, también concejal de la comuna, expuso que tras la rotura del ducto de concentrado de cobre en la localidad de Llimpo hace 4 meses, la localidad de Panguecillo llegó a un acuerdo con la Minera.

Sin embargo, según el edil, la Minera reemplazó luego de 3 meses al personal que suscribió el acuerdo, para posteriormente desconocer el mismo.

“El Estado es responsable por su ausencia absoluta. Cuando no llega el Estado se produce esa relación perversa entre la Minera y las comunidades. Estamos preocupados, quedan dos días para Navidad y si no hay soluciones no se abandonarán las rutas”, manifestó Barraza.

Ofician al Ministerio del Interior por actuar de Carabineros

La diputada por Coquimbo, Nathalie Castillo, ofició al Ministerio del Interior con el fin de que informe los protocolos de actuación de las fuerzas policiales en la toma de la carretera.

“El nivel de violencia y las formas de acción policial no nos parece. Por eso oficiamos a Interior para conocer si se ha respetado el protocolo; además mantenemos contacto con la Subsecretaría, a quien le hemos pedido el retiro de Fuerzas Especiales y GOPE”, indicó la legisladora.

Junto al diálogo con la autoridad competente, la diputada llamó al INDH Regional para que levanten un informe sobre la situación actual, además de relevar que cuentan asesoría legal con la Corporación 20 de Octubre.