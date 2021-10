La ciudad de Coquimbo recibirá a su primer crucero, la nave SH Minerva, en marzo de 2022 tras más de un año sin recaladas.

Aunque la industria aún se debate en la incertidumbre ante la falta de una serie de hechos concretos: primero la falta de un protocolo específico con el que se debiera manejar una eventual llegada de naves. Y segundo, algunas restricciones que se mantienen, como la cuarentena de cinco días para los turistas extranjeros que arriban a Chile, que sigue siendo un desincentivo para su llegada y operación.

El SH Minerva llegaría la primera semana de marzo de 2022, barco de la naviera Swan Hellenic, y que ya ha visitado el puerto de Coquimbo en otras ocasiones.

Cabe señalar que hasta el momento, sería el primer buque de estas características que, de oficializarse su llegada, arribaría a la costa tras más de un año de ausencia, y para el último tramo de la temporada.

Según información entregada por el operador portuario, dicho buque recorrería varios puntos de la costa del país, incluyendo Coquimbo por supuesto, aunque también se dejó en claro que dicho calendario podría sufrir modificaciones.

En efecto, fuentes de la industria aclararon que aún no está completamente oficializada la llegada de este crucero a Coquimbo, pues aún se deben concretar una serie de medidas para manejar la operación del buque, lo que podría implicar cambios de última hora.

Mesa de trabajo multisectorial

En tanto, de confirmarse la recalada de dicho crucero, o bien, en el caso de que se agende la llegada de otra nave por ejemplo, una de las medidas que se tomarían inmediatamente es la activación de una mesa de trabajo multisectorial, en la cual participan varios servicios públicos cuyo fin sería planificar las acciones y protocolos respectivos.

“Esos aspectos se deben establecer según los protocolos que nos entregue la autoridad marítima, el Ministerio de Salud eventualmente y Transporte quizás”, señaló una fuente de la industria. “Obviamente Salud va a tener prioridad en ese caso”, agregó.

Por ejemplo, en Coquimbo los tripulantes de naves no tenían autorizado bajar a tierra para evitar contacto con terceras personas. Pero al no haber protocolos, las agencias de naves se ven sin incentivos para calendarizar u oficializar eventuales nuevas recaladas.

Desde la industria agregaron además, que hasta el momento, no se ha llevado a cabo una reunión con los diferentes actores involucrados al respecto, pues como hasta hace pocos días no existía información sobre eventuales recaladas en Coquimbo, ello no era necesario.