La evolución positiva en cuanto a la pandemia ha sido evidente en la región de Coquimbo, lo que de todas formas mantiene alerta a las autoridades, ya que igualmente circulan variantes que tienen sus riesgos.

El seremi de Salud, Alejandro García, en conversación con diario El Día, informó que “las principales variantes a nivel nacional y por cierto a nivel regional son la variante Gamma, que se ha detectado en un 51% de la población positiva para PCR en el Instituto de Salud Pública, y un 20% en el caso de la variante Lambda”, acotó la autoridad.

En ese sentido, destacó que las medidas de prevención deben mantenerse, al igual que un proceso de inoculación que según las autoridades va por buena senda.

De acuerdo a las cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Salud, actualmente en la región de Coquimbo hay 117 casos activos.

De acuerdo a lo puntualizado por el seremi de esta cartera, en La Serena hay 43 casos y en Coquimbo 39. Andacollo cuenta con 11, seguido por 7 en Ovalle, seis en Salamanca, Canela, Los Vilos y Monte Patria con tres en cada una de las comunas. Vicuña cuenta con dos, indicó la autoridad.

Asimismo, el seremi acotó que no existen casos activos en La Higuera, Paihuano, Illapel, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado.

Disminución de casos activos

¿Por qué se ha producido una disminución de los casos activos? Según el seremi de Salud, “hace dos meses aproximadamente que ya se está notando el efecto de la vacuna y Chile completo se ha ido sincronizando en ese sentido. En la región tenemos un avance de un 93% en la población objetiva que posee una dosis o monodosis, y de un 87% con dos inoculaciones”, argumentó García.

Respecto de este punto, actualmente la región se encuentra en el 0,8%, que es la más baja que ha tenido la zona desde el inicio de la pandemia.

Actualmente, según indicó el seremi de Salud, “la más alta es de Andacollo con un 3,6%; le sigue Canela con un 1,8%; luego Los Vilos, con 1,3%; La Serena, con 1,1%; Monte Patria con 1%; Coquimbo con 0,6%; Salamanca con 0,6%; Ovalle con 0,5%; Illapel con 0,4%; Vicuña con 0,3%; y Combarbalá, La Higuera, Paihuano, Punitaqui y Río Hurtado, con una positividad de 0%”, acotó, la autoridad.

No hay que confiarse

La epidemióloga de la Universidad de La Serena, Paola Salas, aseguró en relación a las nuevas variantes que “las medidas no se tienen que relajar, porque por ejemplo en Europa ha habido rebrotes después de estas bajas, incluso vacunando. Esto se debe a algunas variantes que van surgiendo”, indicó.

En esa línea, sostuvo que “los no vacunados van a significar un riesgo para la aparición de nuevas variantes y de nuevos contagios, por supuesto. Por eso es muy importante seguir monitoreando constantemente lo que sucede con los casos y donde se van produciendo. Estos podrían ocurrir en lugares donde haya vacíos de cobertura, por ejemplo, en algún sector rural o donde no se hayan realizado operativos”.

A su juicio, por esto es que han surgido rebrotes en Asia y también en países europeos. “También creemos que aún la letalidad en Chile no ha disminuido con la fuerza que esperamos, que es la probabilidad de fallecer cuando una persona se ha enfermado. Aunque tengamos una alta cobertura de vacunación, no podemos dejar de lado las comorbilidades asociadas en la población que justamente no está vacunada, y eso hace aumentar la probabilidad de decesos”, concluyó Paola Salas.